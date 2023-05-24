"Кінець України настане завтра": у Бундестазі політики посперечалися через російсько-українську війну

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус висловив готовність і надалі допомагати Україні, щоб уникнути програшу у війні з РФ. За що один із депутатів звинуватив голову профільного міністерства в тому, що він втягує країну в чужу війну.

Якщо країни-союзниці перестануть надавати ЗСУ матеріально-технічну допомогу, Україна перестане існувати як незалежна держава вже наступного дня. Таку заяву зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на пленумі у Бундестазі, який у середу, 24 травня, транслював телеканал Welt.

"Якби ми сьогодні припинили постачання озброєння Україні, кінець України настав би завтра", — сказав глава профільного міністерства.

Зауважимо, що після цього з політиком вступив у суперечку депутат без мандата Роберт Фарле. Він звинуватив міністра оборони Німеччини в тому, що він втягує країну в чужий військовий конфлікт, навчаючи українських військових та постачаючи їм зброю.

На це Борис Пісторіус відповів, що офіційний Берлін не хоче падіння Києва і тому й надалі підтримуватиме Україну, поставляючи ЗСУ військову техніку та навчаючи бійців.

Нагадаємо, 15 травня Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України. За інформацією Міноборони ФРН, новий пакет військової допомоги вартістю понад 2,7 мільярда євро міститиме також 30 танків Leopard, 20 БМП Marder, понад 100 ББМ і багато іншого.

А 13 травня іноземні ЗМІ написали про те, що Німеччина має намір передати Україні озброєння на суму близько 2,7 млрд євро. Берлін висловив ініціативу допомогти Україні у розвідці позицій ворога. Тож у профільному міністерстві почали планувати постачання до 200 розвідувальних безпілотників. Також ФРН оголосила про готовність передати 100 захищених бойових машин, які насамперед використовуватимуться для транспортування військ на фронт та понад 100 машин логістичної підтримки.