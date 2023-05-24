Відіграє важливу роль: Скібіцький розповів, що буде з Керченським мостом під час контрнаступу ЗСУ

Начальник управління пояснив журналістам, що міст для окупантів не лише важливий логістичний об'єкт, а й єдиний шлях відступу під час деокупації півострова ЗСУ.

У Головному управлінні розвідки при Міністерстві оборони України розповіли, що станеться із Кримським мостом під час звільнення півострова. Про це начальник управління Вадим Скібіцький розповів в інтерв'ю медіа Welt.

За словами Скібіцького, Кримський міст може відіграти важливу роль у звільненні півострова, оскільки росіяни можуть його використовувати для втечі.

Начальник ГУР також зазначив, що українські військові при деокупації Криму не знищуватимуть міст, який з'єднують півострів із материковою Росією.

"Ми залишимо його як шлях відходу для російських окупантів", — сказав він.

Скібіцький також нагадав журналістам, що щоразу, коли у Криму відбувається вибух, міст і так перекривають.

Кримський міст — побудований об'єкт, який сполучає Росію з анексованим Кримським півостровом. Він виконує важливі логістичні та військові функції. Для ЗС РФ міст є важливим об'єктом, який необхідно посилено охороняти. Транспортний перехід через Керченський ввели в експлуатацію у травні 2018 року.

Зауважимо, що 24 травня місцевих жителів налякав Керченський міст, який раптом задимився.

Нагадаємо, 24 травня заступник голови ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розповів про те, що у відомстві вважають фізичну ліквідацію Володимира Путіна першочерговим завданням. Він також додав, що серед тих, кого хочуть усунути українські спецслужби, є голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

А 18 травня глава ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна була неминуча, оскільки РФ розпочала підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну ще 2007 року.