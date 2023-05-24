Після рейду РДК у Бєлгородській області підготовлено 3 тисячі бійців тероборони, — губернатор

За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, у Бєлгородській області підготовлено 7 батальйонів тероборони, які отримали всю необхідну амуніцію.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що на кордоні з Україною створено 7 батальйонів територіальної оборони, загальна кількість яких налічує 3 тисячі осіб. Про це він повідомив під час прямого ефіру у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтактє".

За його словами, зараз у Білгородській області є боєздатні загони, які набули форми та необхідного спорядження.

"Загони тероборони у нас є, майже три тисячі осіб. Сім батальйонів уздовж кордону. Одягнені у форму, їм надано спорядження", — зазначив він.

Ситуація у Бєлгородській області

22 травня стало відомо, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели рейд у Бєлгородській області РФ. Їм вдалося просунутися на 10 кілометрів від кордону.

У той же день добровольці "Свободи Росії" та "Російського добровольчого корпусу" заявили про захоплення двох населених пунктів у Росії.

У зв'язку з панікою, пов'язаною з заходом на територію Бєлгородщини добровольців "Русского добровольческого корпуса" та легіону "Свобода Росии", сховище ядерних боєприпасів евакуювали з району, а багато жителів Грайворонського району вирішили залишити свої рідні населені пункти.

Реакція влади Росії

23 травня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав причетними до подій у Бєлгородській області "українських бойовиків", навіть якщо це етнічні росіяни.

Зі свого боку заступник голови російської РНБО Дмитро Медведєв погрозив "ядерним апокаліпсисом" за прорив на територію регіону РФ бійців РДК та ЛСР.

24 травня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про ліквідацію прориву "українських бійців" на територію Бєлгородської області.

Реакція української влади

23 травня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що зараз настав час, коли російський режим має замислитись над об'єктивністю продовження війни в Україні.