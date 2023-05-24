Працював на Китай: у РФ творця "Кинджала" підозрюють у держзраді

Окрім Олександра Шиплюка, у справі про держзраду проходять його колеги-науковці Валерій Звягінцев та Анатолій Маслов. Чоловіки також займалися розробками ракет під керівництвом Шиплюка

У Росії заарештованого директора Інституту теоретичної та прикладної механіки Олександра Шиплюка підозрюють у зв'язку з Китаєм. Про це йдеться у матеріалі Reuters, опублікованому в середу, 24 травня.

Автори матеріалу нагадали, що Олександр Шиплюк, Валерій Звягінцев та Анатолій Маслов займалися розробками гіперзвукової ракети "Кинджал". Чоловікам повідомили підозру в державній зраді.

Вчених звинувачують у тому, що вони нібито виступали на конференціях за кордоном та публікували статті в іноземних журналах про успіхи Росії у розробці гіперзвукової зброї.

Однак Шиплюк наполягає, що не зраджував батьківщину. Вчений каже, що інформація, про яку йдеться, не була засекречена і досі у вільному доступі в Інтернеті.

Це не завадило слідчим органам інкримінувати розробнику гіперзвукових ракет передачу секретної інформації третім особам. Слідство переконане, що "секретні документи" вчений продавав саме в КНР.

Зауважимо, що Шиплюка заарештували ще у серпні 2022 року. Якщо провину трьох науковців доведуть у суді, на них очікує позбавлення волі на строк до 20 років.

Що відомо про Олександра Шиплюка

Свого часу Шиплюк очолював лабораторію "Гіперзвукові технології" та був заступником директора з наукової роботи. Він є членом-кореспондентом Російської академії наук та доктором фізико-математичних наук. Він відомий як великий фахівець у галузі високошвидкісної аерогазодинаміки та експериментальних методів дослідження газових потоків, а його розробки застосовуються в ракетобудуванні.

Нагадаємо, що 17 травня медіа писали про те, що Шеплюка та ще двох його колег звинувачують у державній зраді за передані до третьої держави документи під грифом "секретно".

Зауважимо, що 6 серпня 2022 року в РФ заарештували провідного вченого з гіперзвукових ракет. За словами наукового керівника інституту Василя Фоміна, в установі співробітники ФСБ провели обшуки у зв'язку зі справою Шиплюка, а вченого утримують у слідчому ізоляторі "Лефортово" в Москві.