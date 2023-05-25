Атаку безпліотників на будівлю Кремля могли організувати спецслужби України, — NYT

За словами журналістів, у США впевнені, що деякі українські таємні агенти працюють незалежно та без прямого контролю з боку Зеленського чи його високопосадовців. Передбачається, що Україна має підрозділи, які можуть діяти до РФ через посередників чи своїх агентів.

Атаку безпліотників на Кремль на початку травня могли організувати українські спецслужби. Про це пише видання The New York Times із посиланням на неназваних офіційних осіб США.

Повідомляється, що атака БПЛА на Кремль могла бути лише однією із серії операцій проти цілей на території РФ. Ці інциденти стурбували адміністрацію президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

У матеріалі йдеться про те, що американські спецслужби поки не знають, яка саме спецслужба України організувала атаку дронів на Кремль. Більше того, невідомо, чи знав про цю операцію президент України Володимир Зеленський. Передбачається, що Україна має підрозділи, які можуть діяти до РФ через посередників чи своїх агентів.

Крім того, за словами журналістів, американці також вважають, що українські спецслужби нібито організували вибух, який убив доньку російського філософа Олександра Дугіна Дар'ю, а також інші подібні випадки.

Також, як пише видання, у США розглядають причетність українських спецслужб до підривів труб "Північного потоку".

Зазначається, що конкретних доказів того, що до всіх випадків причетні українські спецслужби, американці не мають. У Штатах впевнені, що Служба безпеки України, а також Головне управління розвідки працюють із різним рівнем професіоналізму. Передбачається, що можуть конкурувати друг з одним.

Повідомляється, що спочатку у Штатах розглядали версію про те, що атаку БПЛА на Кремль організували спецслужби Росії. Однак потім були перехоплені повідомлення, в яких російські офіційні особи обговорювали інцидент. Так, вони були здивовані.

Крім того, як йдеться у матеріалі, було перехоплено розмови деяких українських чиновників, які припустили, що за атакою безпілотників стоїть саме Україна.

Видання пише, що в США вважають, що деякі українські таємні агенти працюють незалежно та без прямого контролю з боку Зеленського чи його високопосадовців. Передбачається, що Офіс президента України встановив загальні параметри таємної кампанії, залишивши рішення про те, кого і що атакувати, на розсуд служб безпеки та їх оперативників.

Нагадаємо, що на початку травня невідомі безпліотники атакували будівлю Кремля у Москві. Відео вибухів опублікували у мережі.

Влада РФ поспішила звинуватити в усьому Україну і заявити, що атака є прямим замахом на главу Кремля Володимира Путіна. В Адміністрації президента РФ заявили, що внаслідок "терористичного акту" Путін не постраждав.

Однак у ЗСУ заявили, що атака БПЛА на Кремль є провокацією РФ. За словами спікера Юрія Ігната, коли у Москви з'являється можливість звинуватити в чомусь Україну, вони завжди цим користуються. Вибухи у центрі Москви тому показник.