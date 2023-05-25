Літали у двох районах: окупанти заявили про масштабну атаку БПЛА на Крим

Над анексованим півостровом, як повідомляють у нелегітимній адміністрації, вночі нібито "приземлили" шість безпілотників. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Сьогодні вранці Крим атакували безпілотники в районі селища Качі (Севастополь) і Бахчисарая. Про це повідомляє російське медіа SHOT 25 травня.

Повідомлення про безпілотники над Севастополем підтверджує і "губернатор" Михайло Развожаєв. Він заявив, що було збито 2 БПЛА зі стрілецької зброї, ще кілька нібито посаджено засобами РЕБ. Попередньо руйнувань на землі немає. Інформація про постраждалих не надходила.

Крім того, є інформація про ще один безпілотник у Бахчисарайському районі, він намагався атакувати водонасосну станцію. Пишуть, що то був дрон літакового типу.

У будівлі вибиті вікна, але серйозних пошкоджень, жодних постраждалих також немає.

"Глава" окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що всього над півостровом було збито 6 БПЛА, ніхто не постраждав. Він заявив, що місцевим нема чого боятися, оскільки "відпрацювали сили ППО".

Нагадаємо, 29 квітня в Козачій бухті у Севастополі сталася "бавовна". Після цього почалася масштабна пожежа на нафтобазі.

Місцева влада заявила, що вибух і пожежа сталися внаслідок атаки БПЛА. І навіть повідомили, що це були цивільні китайські БПЛА Mugin-5 Pro, які продаються в інтернет-магазинах за 10-15 тисяч доларів. Вони виготовлені з карбону, тому їх дуже важко знайти радарами.