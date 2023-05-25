"Все буде добре": у ГУР прокоментували слова Подоляка про початок контрнаступу

Дії на полі бою, вважає представник розвідки Андрій Юсов, коментувати необов'язково. Звільнення територій від російських окупантів продовжується по всій лінії фронту.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України відреагували на заяви про те, що контрнаступ триває вже кілька днів. Про це заявив представник відомства Андрій Юсов в ефірі телемарафону 25 травня.

За його словами, звільнення територій продовжується і російських окупантів женуть зі своїх позицій. Водночас, українські захисники проводять оборонну операцію.

"Давайте просто самі собі поставимо питання: а для чого нам зараз це коментувати?…Що стосується дій українських сил безпеки та оборони, то зрозуміло, що звільнення територій буде продовжено. І, власне, це триває безперервно на різних етапах по всій лінії фронту", — йдеться у повідомленні.

Окремо він порівняв розмови про початок активних бойових дій на фронті з піснею про Великдень, яка стала хітом TikTok навесні цього року. Подібна логіка тут використовується.

"До недавнього часу у нас найбільш популярна пісня була "Скоро вже буде Великдень". Ну зараз актуально, що "Скоро вже буде наступ". Буде. Все буде добре", — каже Андрій Юсов.

Контрнаступ уже розпочався: що заявив Подоляк

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українські військові вже проводять окремі операції, які можна віднести до контрнаступу. Київ планує використовувати озброєння від Заходу на тих територіях, які вважає своїми — мова про кордони станом на 1991 рік.

"Контрнаступ триває вже кілька днів. Повномасштабна війна розтягнулася на 1,5 тисячі кілометрів уздовж кордону з Росією", — йдеться у повідомленні.

Інформація про початок контрнаступу не є офіційною. У Генштабі ніяк не прокоментували ці розмови на час публікації матеріалу.

Нагадаємо, 23 травня голова ГУР МО Кирило Буданов спрогнозував якнайшвидший контрнаступ ЗСУ. За його словами, українські військові потребують подальших постачань зброї, щоб створити значний запас озброєнь та боєприпасів.