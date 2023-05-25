"Загиблих більше роти на добу": у ЗСУ озвучили втрати окупантів на одній ділянці фронту

ЗС РФ зосереджують основні зусилля на Авдіївському та Мар'їнському напрямах, а на Таврійському лише протягом доби зафіксовано 312 обстрілів.

Українські військові за добу знищили понад роту російських окупантів на Таврійському напрямку. При цьому окупанти намагалися 23 рази атакувати позиції ЗСУ. Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони.

Як повідомили військові, окупанти зосереджують основні зусилля на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом на Таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 312 обстрілів, але нічого не досягли.

"Минулої доби ворог 23 рази атакував наші позиції. Отримавши відсіч, відійшов", — констатують військові.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках під вогонь окупантів потрапили Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Першотравневе, Нетайлове, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

Нагадаємо, 22 травня повідомлялося, що ЗС РФ заманюють мешканців Запорізької області на війну та обіцяють за це великі гроші. Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що містом можна побачити безліч оголошень з вакансіями на посаду охоронця, проте потім виявляється, що службу потрібно нести в зоні бойових дій.

Тільки за підтвердженими даними з відкритих джерел, кількість загиблих в Україні окупантів уже перевищила 20 тисяч людей. Згідно з оцінкою ФСБ, яка наводилася в одному із секретних документів Пентагону, Росія втратила вбитими та пораненими близько 110 тисяч солдатів.