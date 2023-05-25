Японія виявила російські розвідувальні літаки Іл-20 над Японським морем та Тихим океаном

Японські Сили Самооборони підняли в небо винищувачі через два літаки-розвідки Іл-20.

В Міністерстві оборони Японії зафіксували два літаки Іл-20 в районі своїх територіальних водах, а також над Тихим океаном. Про це повідомляє Sky News.

Після фіксації російських літаків Сили самооборони здійняли у небо винищувачі над Тихим океаном та Японським морем. Повідомляється, що Іл-20 були зафіксовані сьогодні, 25 травня.

Один російський літак-розвідник виявили в районі Охотського моря та Тихого океану. Іл-20 літав від моря до океану, і так по колу. Другий розвідувальний літак вже летів у бік острова Садо, який належить японській префектурі Ніїґата. Проте потім він повернув в бік континенту.

У виданні зазначають, що Охотське море розташоване на північ від головного японського острова Хоккайдо, в той час, як острови Садо знаходяться біля західного узбережжя Ніїґати.

Іл-20 — це радянський літак радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. Він має на борту інфрачервоний сканер, радіолокаційну станцію бічного огляду та інші датчики. Літак виготовляли до 1976 році, всього було виготовлення 19 одиниць.

Нагадаємо, 24 травня Японія вперше відправила Україні військову допомогу з часів Другої світової війни.

12 травня ЗМІ писали, що військові кораблі Китаю помічені біля Японії після заяв Токіо про Тайвань.