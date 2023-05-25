Patriot, IRIS-T і NASAMS повинні бути у кожній області, – Герой України (відео)

Український захисник наголосив на тому, що літаки F-16 дуже допоможуть у захисті нашого неба, що дозволить й посилити ефективність ППО. Зенітні розрахунки разом із пілотами реалізують головну мету щодо прикриття повітряного простору України.

Герой України Ярослав Мельник, який є командиром зенітної ракетної батареї БуК — М1, вважає, що сучасні системи протиповітряної оборони Patriot, IRIS-T і NASAMS повинні розміщуватися у кожній області нашої держави. Відео розмови опублікувала пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Він зазначив, що кожен комплекс виконує своє завдання. Разом із пілотами зенітні розрахунки реалізують головну мету щодо прикриття повітряного простору України.

"У них є повітряний бій, а у нас — немає. Це дві різні задачі, але виконуємо одне завдання", – зазначив Ярослав Мельник.

Ярослав наголосив на тому, що літаки F-16 дуже допоможуть у захисті українського неба. З його слів, це дозволить посилити зусилля ППО та авіації щодо протидії бойовим літакам та гелікоптерам військ РФ.

Окрім того, отримавши від іноземних партнерів чергову партію новітньої системи ППО, захисники зможуть збивати більше цілей. На думку Героя України, нова техніка дозволить швидше наблизити перемогу українського народу над російськими загарбниками.

Ярослав пригадав й перші дні російського вторгнення у лютому 2022 року. Він зазначив, загарбники масово запускали крилаті ракети у бік Херсонщини, а поблизу адмінмежі з півостровом ворог завдавав масованих ударів.

"Лінія оборони біля кримського перешийка уся було червоною", – заявив Ярослав Мельник.

Нагадаємо, 25 травня "Укрінформ" показав роботу бойових гелікоптерів ЗСУ на Запоріжжі. Гелікоптери Мі-24 застосовуються Повітряними силами ЗСУ проти військ ЗС РФ на території Запорізької області.

Також 17 травня у ЗСУ пояснили, чому Росія не могла знищити Patriot. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат назвав представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова брехуном та нагадав, що за його розповідями росіяни вже знищили більше літаків, ніж Україна має на озброєнні.