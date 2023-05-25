За 300 м від вулиці: у Білгородській області знайшли авіабомбу ФАБ-500, що впала, — росЗМІ (фото)

За даними журналістів, територію навколо місця виявлення боєприпасу було оточено, а російські вибухотехніки розпочали його знешкодження.

У селі Калініне, розташованому в Білгородській області, виявлено авіаційну бомбу ФАБ-500. Про це повідомляє російське медіа Baza із посиланням на джерела.

Снаряд виявили 24 травня за 300 метрів від вулиці Зелена.

"Боєприпас знайшли в селі Калініне, за 300 метрів від вулиці Зелена. На щастя, він не вибухнув. Територію поруч із знахідкою оточили, боєприпас мають знешкодити вибухотехніки", — йдеться у джерелі.

Важливо відзначити, що 24 травня снаряд було виявлено за 300 метрів від вулиці Зелена на території Білгородської області. Це вже четвертий випадок виявлення радянської авіабомби у цьому регіоні.

Після виявлення бомби, що не розірвалася, канал опублікував фотографію пристрою. У зв'язку з цим територію навколо місця виявлення ФАБ було оточено, а російські вибухотехніки почали її знешкодження.

Яма від авіаційної бомби ФАБ-500

Калініне, Білгородська область

Що відомо про авіаційну бомбу ФАБ-500?

ФАБ-500 — радянська 500-кілограмова авіаційна бомба з фугасною боєголовкою, яку переважно використовують ВКС Росії, колишні учасники СРСР та країни-замовники.

Оригінальна модель М-54 випущена в 1954 році, у формі, легкої для перевезень важким бомбардувальником; версія М-62 з низьким опором у 1962 році була призначена для зовнішньої лафети винищувача-бомбардувальника.

Бомба некерована, має один носовий запобіжник та сумісна з більшістю радянських літаків. Вона призначена для ураження військово-промислових об'єктів, залізничних вузлів, легкоброньованої та легкоуразливої техніки, живої сили, військово-польових споруд.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли про те, що 22 квітня в Білгороді евакуювали 3000 осіб, щоб витягти авіабомбу ФАБ-500, що впала. Боєприпас, що впав у Білгороді, виявився напівтонною фугасною авіабомбою. Сапери знайшли її на глибині 7 метрів та вивезли на полігон Міноборони РФ.

Також у вільному доступі з'явилася інформація про те, що наприкінці квітня у російському місті Білгород пролунав потужний вибух, внаслідок якого в асфальті утворилася вирва. Причиною стало падіння авіаційної бомби.