Двічі дав наведення на об'єкт: неповнолітній інформатор з Бахмута отримав 10 років ув'язнення

Підліток минулого року дав російським спецслужбам наведення про розташування частин ЗСУ та провів розвідку, після чого окупанти двічі обстріляли позиції українських захисників.

Дружківський міський суд Донецької області засудив неповнолітнього мешканця Бахмута до 10 років ув'язнення за те, що той робив наведення для російських спецслужб. Про це повідомляє 25 травня видання "Судовий репортер".

За інформацією видання, у 2022 році неповнолітній підліток з Бахмута почав спілкуватися з представниками російських спецслужб через месенджер Telegram та погодився допомагати збирати інформацію про розташування ЗСУ. Молоду людину додали до закритої групи в Telegram, учасниками якої були працівники російських спецслужб, незаконних збройних формувань та інші завербовані коригувальники.

З 30 травня по кінець липня 2022 року підліток збирав і передавав спецслужбам РФ інформацію про розташування українських захисників та результати подальших ракетних обстрілів, відправляючи скріншоти мап з позначками та голосові повідомлення.

Зокрема, 12 липня 2022 року він передав скріншоти мапи з відмітками про місцезнаходження складу, військову техніку та засоби зв'язку Starlink ЗСУ, після чого 19 липня окупанти обстріляли позицію. Того ж дня обвинувачений розвідав місцевість, куди були направлені російські ракети та повідомив, що українські захисники все ще залишаються там. 22 липня окупанти обстріляли об'єкт повторно.

Юнака змогли затримати в серпні минулого року. У суді він повністю визнав свою провину, проте відмовився давати свідчення. Відомо, що він був мотивований допомагати окупантам, виходячи зі своїх політичних та ідеологічних переконань, згідно з якими Донецька область мала залишитися в окупації.

Нагадаємо, днями співробітники затримали жінку, яка передавала окупантам інформацію про місце розташування українських сил ППО на Бахмутському напрямку.

Також нагадаємо, мешканця Харкова, який у 2022 році здавав російським окупантам позиції української ППО, засудили до п'яти років ув'язнення.