Контрнаступ України готувався майже п'ять місяців, – Нуланд

США допомагають Україні вибудувати безпеку і військову міць так, щоб вони були достатнім стримувальним фактором для Росії, щоб РФ в майбутньому не змогла більше почати нову війну.

Вікторія Нуланд, заступниця держсекретаря США з політичних питань, прокоментувала наступ України на фронті та заявила, що контрнаступ ЗСУ готувався майже п'ять місяців. Подробиці вона повідомила під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

Американка не приховує, що вірить у перемогу України, яка буде успішною державою. За її словами, у США також працюють над тим, щоб наступу відбувся та був ефективним. Відповідні підготовка, як зазначила Нуланд, триває 4-5 місяців.

"Це те, над чим ми зараз працюємо у Вашингтоні", — розповіла вона.

Заступниця Держсекретаря додала, що США наразі допомагають Україні вибудувати військову потужність та безпеку в оборонній галузі так, аби Росія отримала достатній стримувальний чинник для того, щоб не нападати на сусідню державу. На її думку, це дозволить в майбутньому забезпечити стабільну безпеку для України. За її слова, наша держава має все, щоб рухатися до членства в ЄС, а також відігравати значення у європейській спільноті.

Україна, як зазначила Нуланд, може й створювати робочі місця в IT-сфері й у сфері виробництва, а також забезпечити переселенців роботою. Особливу увагу потрібно приділити українським захисникам, які після завершення війни повернуться з фронту до цивільного життя.

"Говорячи про українську економіку, йдеться не лише про виживання, а й про процвітання", – зазначила Нуланд.

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Нагадаємо, 25 травня Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, заявив, що контрнаступ української армії вже розпочався, а ЗСУ вже реалізують свої задуми стосовно окремих операцій. За його словами, наступ триває вже кілька днів. Бойові дії розтягнулися на 1,5 тисячі кілометрів уздовж кордону з РФ.

Також 23 травня Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони України прокоментував підготовку України до наступу. Він спрогнозував якнайшвидший контрнаступ ЗСУ. Він наголосив на тому, що Збройні Сили України вже отримали необхідну кількість зброї для початку контрнаступу, який планується зробити в найближчому майбутньому.