ЗС РФ зруйнували Карлівське водосховище: на Донбасі готуються до евакуації (відео)

Українців, які проживають у селах Желанне-1, Желанне-2 та Галицинівці попередили про можливу евакуацію, оскільки вода може загрожувати їхній безпеці.

Російські окупанти зруйнували греблю Карлівського водосховища, що призвело до загрози затоплення одразу трьох сіл. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час національного телемарафону у четвер, 25 травня.

Кириленко наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України російські окупанти планомірно обстрілювали і водосховище, і сам населений пункт Карлівка.

За словами глави регіону, окупанти вже давно атакували і населений пункт, і водосховище Фото: Скриншот

"До такого розвитку подій ми були готові, а тому оперативні та рятувальні служби Донецької області вже почали діяти за чітко визначеним алгоритмом", — сказав Кириленко.

Він також заявив про те, що за потреби мешканців трьох сіл евакуюють із небезпечної зони. Насамперед це стосується сімей з малолітніми та неповнолітніми дітьми.

Карлівське водосховище: що про нього відомо

Карлівське водосховище — штучне водоймище озерного типу, на річці Вовчій. Знаходиться за 40 кілометрів від Донецька, найближчий населений пункт — Карлівка.

Використовується для зберігання запасів питної води Донецька, а також для задоволення виробничих потреб шахти "Краснолиманська", збагачувальної фабрики з однойменною назвою та інших промислових підприємств.

Водосховище було створено у 1933 р. як складову системи "Канал Дніпро — Донбас" для постачання питної та технічної води з Дніпра. Будівництво каналу було законсервовано 1996 року.

Площа водного дзеркала становить 2,52 км. Повний об'єм становить 62,5 м³, корисний — 17,9 м³.

Нагадаємо, у лютому 2023 року стало відомо, що російські окупанти почали осушувати Каховське водосховище. За словами журналістів, через спад води в Каховському водосховищі під загрозою знаходилося забезпечення питною водою сотень тисяч українців, а також майже пів мільйона акрів сільгоспугідь. Проте найважливіше – без води у Каховському водосховищі не зможе працювати система охолодження Запорізької АЕС.

А у квітні 2022 року в РНБО вперше заговорили про те, що війська РФ можуть підірвати дамбу на Карлівському водосховищі. У відомстві повідомили, що у кількох проросійських телеграм-каналах почали з'являтися повідомлення про те, що у Карлівці (Донецька область) "націоналістичні батальйони замінували дамбу Карлівського водосховища". Посилаючись на дані Міноборони РФ, зазначається, що у разі підриву дамби у зоні затоплення буде 6 населених пунктів із населенням понад 10 тисяч осіб.