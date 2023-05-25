Вламуються в офіси та магазини: "кадировці" крадуть майно на окупованих територіях

За даними Центру нацспротиву, викрадене майно "кадировці" вивозять на територію РФ. Місцеві "правоохоронні органи" не реагують на постійні крадіжки.

На тимчасово окуповану територію Запорізької області було перекинуто "кадировців". Після їхнього прибуття місцеві жителі стали масово скаржитися на пограбування "безхазяйних" офісах та магазинах. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На окупованих територіях Запорізької області зафіксовано безліч випадків, коли члени чеченських угруповань Рамзана Кадирова проникали на територію офісів та магазинів, які залишені без нагляду власниками, які евакуювалися на контрольовану Україною територію, та здійснювали пограбування.

Викрадене майно "кадировці" вивозять на територію РФ. Ця практика вже стала систематичною, а окупаційна "поліція" відмовляється реагувати на ці випадки.

Запорізька область

Нагадаємо, в окупованих ЗС РФ містах України фіксують вивезення зерна на територію Росії, а раніше загарбники знищили всі продуктові склади у Сєвєродонецьку. Окрім того, російські війська розбомбили сучасний елеватор для зберігання зернових культур у Рубіжному Луганській області.

Раніше Фокус писав, що в Енергодарі російські окупанти почали запроваджувати свою валюту.