Ракетний комплекс ЗСУ "Грім" атакував військовий аеродром під Ростовом, — росЗМІ (відео)

Ракета летіла до Морозівського аеродрому на висоті близько 17 км зі швидкістю близько 5000 км/год. Очевидці казали, що від вибуху в будинках тряслись вікна, стіни та меблі.

Морозівський військовий аеродром у Ростовській області Росії могли атакувати українським ракетно-тактичним комплексом "Грім". Про це повідомило 26 травня російське медіа Shot.

"На це вказує швидкість польоту збитої ракети. За нашими даними, вона становила близько 5000 км/год. Ракета летіла на висоті близько 17 км, її збила російська ППО", — зазначили журналісти.

Комплекс "Грім", як повідомили пропагандисти, уражає об'єкти на відстані до 280 км від точки старту. Від Морозовська до кордону з Україною близько 230 км.

"Його застосовують проти батарей ЗРК, літаків і гелікоптерів, що перебувають на стоянках аеродромів, а також об'єктів ППО та ПРО. Наша ППО неодноразово успішно перехоплювала та знищувала ракети українського "Грому", — зазначило медіа.

Інші російські медіа пишуть, що звук вибуху та спалах у небі над Морозовським бачили о 21:56 за місцевим часом. Очевидці казали, що в районі цегельного заводу тряслися вікна, стіни та меблі в будинках.

Губернатор регіону Василь Голубєв розповів про успішну роботу російських систем ППО.

"Працювала система ППО, збивши українську ракету. Військові виконують свою роботу. Зберігайте спокій", — писав він у Telegram.

Проєкт комплексу "Грім" розробляли у 2013 році Павлоградський хімзавод спільно з КБ "Південне". Творці назвали його високоточною зброєю нового покоління. А 1 грудня 2016 року військові заявляли про успішні запуски тактичних ракет "Грім" і ЗРК "Дніпро" на полігоні на півдні України.

Першу партію двигунів, запчастин і боєголовок відправили в Саудівську Аравію на початку січня 2019 року. Україна офіційно не підтверджувала, що комплекс доопрацювали та поставили на озброєння ЗСУ.

Нагадаємо, що російські окупанти влаштували масовану ракетну атаку по Україні в ніч проти 26 травня. Українські сили ППО знищили 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 і близько 30 ударних дронів.

Крім цього, ЗСУ успішно застосовують британські далекобійні ракети Storm Shadow. Великобританія 11 травня передала Україні кілька таких крилатих ракет, дальність ураженні цілей яких сягає 250 кілометрів.