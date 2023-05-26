Затягнеться на десятиліття: у Путіна спрогнозували, скільки триватиме війна в Україні

За словами колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, це можуть бути тривалі бойові дії, які чергуються з перемир'ями, якщо в Києві збережеться нинішнє керівництво.

Війна в Україні може затягтися на десятиліття, заявив ключовий союзник Володимира Путіна та колишній президент РФ Дмитро Медведєв. Про це повідомляє "РИА Новости".

Заступник голови Ради безпеки РФ заявив, що війна в Україні затягнеться "дуже надовго, можливо, на десятиліття".

Це можуть бути тривалі бойові дії, що чергуються з перемир'ями, якщо в Києві збережеться нинішнє керівництво.

Під час поїздки у В'єтнам Медведєв сказав, що в Україні може бути три роки перемир'я та два роки конфлікту, потім усе повторюватиметься.

Він також прогнозує зникнення України як держави й описує кілька можливих сценаріїв. За його словами, може бути відносно повільна ерозія української державності, водночас державний суверенітет втрачатиметься поступово.

Також, вважає чиновник, може бути й стрімкий колапс, за якого всі ознаки державності будуть знищені відразу. Медведєв припускає, що в разі військової поразки західні області України опиняться в складі деяких країн ЄС.

Нагадаємо, що, на думку заступника голови Ради безпеки РФ, Вашингтон має відшкодувати Росії збитки за руйнування Бахмута й Маріуполя, які самі росіяни й зруйнували.

Також повідомлялося, що Медведєв закликав знищувати, як щурів, диверсантів у Бєлгородській області. Представник Кремля погрожує "ядерним апокаліпсисом" за прорив на російську територію бійців РДК і ЛСР. Заяви Києва про те, що до цих вилазок ЗСУ непричетні, вважає неправдою та закликає знищувати їх, "як щурів".