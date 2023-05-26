Пригожина та ПВК "Вагнер" ніхто не випустить із Бахмута, — Подоляк (відео)

У президенті РФ Володимирі Путіні, як зазначив радник глави ОП, почали сумніватися навіть його найближчі соратники. Цим і може скористатися Євген Пригожин, який має живу силу і "потужний потенціал до грабунку".

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не зможе повністю вивести бійців свого підрозділу з Бахмута, оскільки йому не дадуть цього зробити. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк 25 травня.

За його словами, найбоєздатніші "вагнерівці" залишаться в районі Бахмуту, поки певну частину бійців виведуть на ротацію. Проте повністю вийти із цього міста на Донбасі ніхто не дасть.

В останні півтора місяці Євген Пригожин хоче закріпитися в історії як ключовий коментатор війни. Він є своєрідним "сталкером", що прискорює процес розпаду політичної еліти Кремля. Саме він у майбутньому цю еліту атакуватиме.

Ситуація всередині Російської Федерації продовжує погіршуватися через затягнуту війну. Люди все частіше ставитимуть запитання, бо бачать, що жодного плану немає і все складається в окупантів погано.

"Будь-яка влада тримається на сакральності. Тобто цар має виглядати як ікона. Сьогодні ж у Путіні сумніваються всі. Він абсолютно десакралізований. І Пригожин підвищує свою "вагу" на внутрішньому ринку. Інші мовчать, а він ставить питання: "А з якими цілями ми заходили на територію України і що ми отримали", — йдеться у повідомленні.

Також Євген Пригожин почав фіксувати, що Володимир Путін — нікчема, як зазначив Михайло Подоляк, який не знає, що робити далі. Паралельно власник військового формування розуміє, що в неоглядному майбутньому на Росію чекає не звичайна революція, а протести і бунтарські прояви по всій території країни.

Тому голова ПВК "Вагнер" має план зберегти позицію сили, щоб якнайбільше собі забрати.

"Він хоче застовпити за собою місце ключового "перерозподільника" майна в Росії. Все те, що вони робили в Україні, коли грабували наші населені пункти. Пригожин очікує, що те саме робитиме в Росії в іншому масштабі. І ПВК "Вагнера" буде у цьому лідерською організацією, адже має дуже потужний потенціал до грабунку", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 25 травня повідомлялося, що в Міноборони підтвердили перегрупування ПВК "Вагнер" у Бахмуті. Заступниця міністра Ганна Маляр зазначила, що ЗС РФ починають займати позиції у передмісті міста на Донбасі, замінюючи бійців Євгена Пригожина.