Вибухи у Краснодарі: росЗМІ показали момент прильоту БПЛА (відео)

Пропагандисти заявили, що нібито український безпілотник летів у будівлю мобільного оператора на вулиці Морській. Від вибуху зруйнувався дах одного із приватних будинків.

Вночі 26 травня у центральній частині Краснодара пролунали вибухи. Безпілотники атакували будівлю мобільного оператора на вулиці Морській, повідомило російське медіа Shot.

За даними журналістів, постраждав житловий приватний будинок на вулиці Гаражній. Між ним та будівлею оператора всього 100 метрів.

"Зруйнований дах біля приватного будинку на вулиці Гаражній у Краснодарі після атаки українського безпілотника. У сусідньому будинку вибуховою хвилею вирвало вхідні двері", — написали пропагандисти.

Сотова вишка, як стверджує медіа, залишилася цілою.

Під час вибухів у центрі Краснодара ніхто не постраждав, на місці падіння БПЛА працювали екстрені служби міста, повідомляє видання Mash.

Нагадаємо, що вночі 4 травня чотири дрони потрапили до Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Зайнялися резервуари з паливом об'ємом 5 тисяч кубометрів.

А 3 березня в Краснодарі пролунало два вибухи, біля авіаційного училища спалахнула пожежа. Пропагандисти стверджували, що причиною інцидентів став нібито перехід літака на надзвукову швидкість.