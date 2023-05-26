Під Бахмутом загинув доброволець із Білорусі: заснував "Білий легіон" та боровся з агресією РФ

У пресслужбі полку ім. Калиновського розповіли про п'ятьох загиблих, серед яких був 49-річний Мирослав Лозовський. Він переїхав до України у 2020 році, після масштабних протестів проти влади у Білорусі.

Серед п'яти загиблих під Бахмутом добровольців із Білорусі був засновник "Білого легіону" Мирослав Лозовський. Про це повідомило видання "Радіо Свобода" 26 травня.

За інформацією пресслужби полку імені Кастуся Калиновського, яку було оприлюднено 17 травня, білоруські добровольці зазнали втрат у районі Бахмута. Спочатку повідомлялося, що лише одна людина загинула, а ще чотири зникли безвісти. Пізніше стало відомо, що всі вони померли у боротьбі з російською агресією.

Серед них був і 49-річний засновник "Білого легіону" Мирослав Лозовський. Чоловік народився у Мінську та закінчив свого часу Білоруський національний технічний університет.

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1995 року Мирослав Лозовський став частиною "Об'єднання білоруських військових", яке заснував Микола Статкевич. Того ж року він став одним із засновників "Білого легіону" — воєнізованої патріотичної організації. Його метою була допризовна підготовка молодих хлопців.

Члени цієї організації брали активну участь у мітингах та ходах з 1996 по 1999 рік, але вже на початку 2000-х було оголошено про припинення існування.

В Україні під Бахмутом загинув доброволець із Білорусі Фото: Радио Свобода В Україні під Бахмутом загинув доброволець із Білорусі Фото: Радио Свобода

"Остання згадка про "Білий Легіон" з'явилася в 2008 році. Потім Лозовського та колишніх керівників організації затримали у зв'язку з вибухом 3 липня 2008 року, але незабаром відпустили з-під варти", — йдеться у повідомленні.

Після масштабних протестів у Білорусі 2020 року чоловік переїхав до України та після 24 лютого 2022 року приєднався до білоруських добровольців. Свою участь у бойових діях проти російських окупантів він не афішував.

Нагадаємо, 25 травня повідомлялося, що в Україні загинув доброволець зі Швеції. У шведській газеті зазначили, що тіло бійця було знайдено у його ліжку, проте точна причина смерті поки що невідома. Даніель Ністрем воював на боці України з квітня 2022 року.