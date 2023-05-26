Де стоять командні пункти ЗСУ: ЗМІ дізналися про дивний запит нардепки-антикорупціонерки

За даними журналістів, ідеться про якусь народну обраницю, яка прославилася "боротьбою з корупцією". Службу безпеки України попросили перевірити, навіщо їй знадобилися секретні відомості.

Одна з депутаток Верховної Ради могла вимагати від Міністерства оборони України координати командних пунктів ЗСУ. Про це написав у Facebook український журналіст Владислав Бовсуновський.

За його даними, народна обраниця відома антикорупційною діяльністю. Журналіст написав заяву до Служби безпеки України — попросив перевірити, навіщо їй знадобилися такі відомості.

"Щодо "поранення" Залужного. Є в парламенті депутатка-антикорупціонерка, яка направляла до Міноборони звернення з вимогою повідомити їй, де саме розташовані командні пункти (пункти управління) — стаціонарні та мобільні", — розповів Бовсуновський.

Журналіст сподівається, що спецлужба не проігнорує його запит

Журналіст сподівається, що спецлужба не проігнорує його запит, оскільки "поранення може виявитися реальним у майбутньому".

"Під виглядом боротьби з корупцією взагалі можна багато чого дізнатися. Корисного для ворога в частині координат для ракет", — сказав він.

Російські пропаганди на початку травня почали розповідати, що головком ЗСУ Валерій Залужний отримав травму голови й осколкові поранення після ракетного удару ЗС РФ по командному пункту в Херсонській області.

Нагадаємо, що Залужний 25 травня вийшов на зв'язок і заявив, що всі разом ми обов'язково переможемо ворога.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов 24 травня говорив, що Залужний був на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача України.