Нідерланди висловили готовність передати Україні F-16 після навчання пілотів, — Bloomberg

За інформацією видання, раніше прем'єр-міністр Нідерландів заявляв про можливість відправлення винищувачів до України, однак у його офісі відмовилися давати коментарі з цього приводу.

В уряді Нідерландів розпочалися розмови про готовність направити в Україну винищувачі F-16 після навчання пілотів. Про це у п'ятницю, 26 травня, повідомляє видання Bloomberg з посиланням на свої джерела.

За інформацією з анонімних джерел, останніми тижнями уряд Нідерландів був ініціатором переговорів з офіційними особами в США з метою підштовхнути адміністрацію президента Джо Байдена, щоб вона дала зелене світло на постачання літаків. Через кілька місяців переговорного процесу днями Байден зробив заяву про підтримку США за програмою навчання українських пілотів.

На даний момент Нідерланди та Данія мають на озброєнні 42 винищувачі F-16, 24 з яких числяться на службі голландської армії та не можуть бути відправлені в Україну. Близько десяти літаків, що залишилися, повинні були бути продані Draken International, проте, пославшись на комерційну конфіденційність, уряд відклав цей процес. Нідерланди підтримують льотну придатність своїх літаків F-16 за рахунок регулярного технічного обслуговування.

Нині Нідерланди та Данія очолюють коаліцію з підготовки військових пілотів за підтримки Британії та Бельгії. Джерела видання передали, що уряд Нідерландів почав вивчати можливість прискорити передачу винищувачів для України, проте підготовка пілотів, розгортання та логістика можуть тривати кілька місяців.

Навчання українських пілотів

Видання повідомляє, що прессекретарка міністерства оборони Нідерландів 25 травня заявила, що її країна розгляне можливе постачання F-16 в Україну пізніше, оскільки підготовка пілотів є пріоритетом.

Раніше в травні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що "немає табу" на відправку винищувачів до України, хоча у його офісі відмовилися коментувати можливість відправлення F-16.

За даними міністерства оборони Нідерландів, країна надала 1,6 млрд. євро (1,7 млрд. доларів) військової допомоги Україні.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський анонсував швидкі поставки в Україну американських винищувачів F-16, проте які країни та скільки літаків постачатимуть, він не уточнив.

Також нагадаємо, 19 травня президент США Джо Байден повідомив союзникам з G7, що США підтримають спільні зусилля щодо навчання українських військових управлінню винищувачами F-16.