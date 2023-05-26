Загальна мобілізація в Україні: кому можуть вручити повістку з 1 червня

Мобілізаціі в Україні підлягає будь-який громадянин від 18 до 60 років, якщо він придатний або частково придатний до служби.

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація у зв'язку з повномасштабною війною. Триватимуть цим "заходи" щонайменше до 18 серпня, після чого знову можуть бути продовжені. Керівник ТЦК Бурині Сергій Павлов розповів, кого можуть мобілізувати з 1 червня, повідомляє видання NV.

За його словами, мобілізація в Україні після 1 червня нічим не відрізнятиметься від того, що відбувається зараз. Повістки отримуватимуть усі чоловіки, а співробітники ТЦК після цього перевірятимуть, чи пройшли вони вже уточнення даних.

"Патрулювання теж, якщо ми бачимо, що йдуть відповідні люди, теж зупиняємо, запитуємо, перевіряємо документи з поліцією, якщо людина не була у нас, ми теж даємо їм повістки", — йдеться у повідомленні.

Мобілізації в Україні підлягає будь-який чоловік від 18 до 60 років, якщо він придатний або обмежено придатний до служби за станом здоров'я. Тобто, якщо немає законних підстав на те, щоб не вручати йому повістку.

Також мобілізувати під час воєнного стану можуть навіть тих, хто не має військового досвіду. Жінки, які раніше несли військову службу, також придатні до призову, якщо вони стоять на обліку і не мають протипоказань по здоров'ю.

Громадяни з правом на відстрочку за інвалідністю чи іншими серйозними обставинами можуть бути мобілізовані виключно за власним бажанням. Це стосується як жінок, так і чоловіків.

Нагадаємо, 25 травня повідомлялося, що хтось із військових може припинити службу у ЗСУ під час мобілізації в Україні. Солдат має підтвердити право закінчення військової служби — зібрати пакет документів. Усі папери прикріплюються до рапорту та подаються командиру підрозділу.