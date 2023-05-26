Одним ударом: бригада ім. князя Володимира Мономаха знищила склад боєприпасів ЗС РФ (відео)

Підрозділ Збройних сил України залишив російських окупантів без значної кількості боєприпасів та снарядів, які ЗС РФ використовували проти українців.

Бійці 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха днями знищили запас боєприпасів окупаційних військ Російської Федерації. Відео опублікувала пресслужба у Facebook.

На відео можна побачити, як підрозділ Збройних сил України завдає вогневого удару по місцю скупчення боєприпасів ворога. Згодом боєкомплект починає детонувати.

"Філігранний удар в мить підняв в повітря все те, чим планували вбивати. Приємного перегляду! Це саме той випадок коли страшно красиво", – йдеться у дописі.

53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха у ЗСУ

Формування бригади розпочалося у 2014 році на Рівненщині. Вторгнення російських військ на територію Донеччини, Луганщини та в Крим вимагало відповідної реакції. Згодом підрозділ брав учать у боях за Авдіївку та на Світлодарській дузі. У 2022 році бригада захищала від російських загарбників Бахмут, Авдіївку, Вугледар та інші міста України. Під час повномаштабного вторгнення Російської Федерації активно воює на фронті, захоплюючи та знищуючи ворожу техніку. Бригада має ім'я Володимира Мономаха — Великого князя Київського, правителя Русі у XII столітті.

Нагадаємо, 26 травня "Вінницькі скіфи" знищили колону бронетехніки ЗС РФ. У батальйоні розповіли, що їхні бійці змушують окупантів тікати з української землі. На відео показано запис з безпілотника, на якому видно успішну вогневу роботу бійців батальйону по колонах військової техніки російських військових.

Також 24 травня бійці 93-го ОМБр "Холодний яр" знищили ударний вертоліт ЗС РФ КА-52 "Алігатор". Українські захисники виявили два ударні вертольоти ЗС РФ, які низько летіли над землею. По цілях запустили дві ракети зі Stinger та "Ігли", одна з яких точно поцілила у ворожу техніку.