Росіянам не втекти: "Вінницькі скіфи" знищили колону бронетехніки ЗС РФ (відео)

У батальйоні розповіли, що їхні бійці змушують окупантів тікати з української землі. Ті, хто не встиг, залишаться у ній.

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Представники 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка показали ефектні кадри зі знищенням ворожої техніки та позицій окупантів. Відео було опубліковано 26 травня на офіційній сторінці 9 батальйону "Вінницькі скіфи".

На відео показано запис з дрону, на якому видно успішну вогневу роботу бійців батальйону по колонах військової техніки російських військових. Далі можна побачити пошкоджені та знищені бойові машини ворога.

"Від ЗСУ не втекти. 9 батальйон "Вінницькі Скіфи" змушує ворога тікати з української землі, а хто не встиг — залишиться у ній назавжди", — підписали відео представники "Вінницьких скіфів".

Нагадаємо, наприкінці березня батальйон "Вінницькі скіфи" повністю знищив російський танк, який намагався прорвати лінію оборони українських воїнів. Російська бронетехніка впритул підійшла до позицій українських захисників. Проте спроба виявилася невдалою, а танк загарбників було знищено разом з екіпажем.

Також нагадаємо, 18 травня українські захисники змогли знищити одразу 6 самохідних артилерійських установок "Гвоздика", якими ворог обстрілював Херсонську область. При цьому, за словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, у районі лівобережної частини Херсонської області склалася напружена ситуація.