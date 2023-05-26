Удар по цивільних: росіяни скинули авіаційну бомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк, — ОВА (фото)

За інформацією голови Донецької ОВА Павла Кириленка, внаслідок удару постраждала одна людина і було зруйновано кілька цивільних об'єктів.

Вранці, 26 травня, російські окупанти скинули авіаційну бомбу ФАБ-250 на селище Нью-Йорк Донецької області. В результаті було зруйновано цивільні об'єкти та постраждала одна людина. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму Telegram.

За його словами, по місту вранці було завдано чергового удару, внаслідок якого було поранено одну людину. Крім того пошкоджено три багатоповерхівки, ясла, амбулаторію, кінозал та спортзал.

"Це — черговий цілеспрямований удар по цивільних, черговий військовий злочин росіян у Донецькій області. Бережіть себе — евакуюйтеся!" — звернувся до місцевих мешканців Кириленко.

Фото: Telegram

Обстріли Донецької області

Нагадаємо, напередодні 25 травня російські окупанти зруйнували греблю Карлівського водосховища, що призвело до загрози затоплення одразу трьох сіл. Жителів, які проживають у селах Желанне-1, Желанне-2 та Галицинівці попередили про можливу евакуацію, оскільки вода може загрожувати їхній безпеці.

Пізніше стало відомо, що удар окупантів по греблі Карлівського водосховища призвів до підтоплення шести домоволодінь, рятувальники евакуювали людей.

Нагадаємо, у квітні минулого року російські окупанти завдали авіаудару по селищу Нью-Йорк. Некеровані авіаракети потрапили до промислового підприємства та житлових кварталів. Було пошкоджено не менше дев'яти приватних будинків.