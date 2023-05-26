"Перші правильні дії": окупанти втекли з позицій біля Волновахи, — Андрющенко

За інформацією радника Маріупольського міського голови, бійці ЗС РФ взяли військові автомобілі та поїхали у напрямку Маріуполя. Мешканців закликали не йти з ними на контакт через небезпеку.

Частина російських окупантів, які несли службу в районі Волновахи Донецької області, кинули свої позиції та почали тікати. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі 26 травня.

За його словами, щонайменше 30 людей взяли військові автомобілі та почали тікати зі своїх позицій. Бачили їх на півночі Маріупольського району і наразі незрозуміло, куди саме вони пересуваються.

"Поки не ясно, чи хочуть вони від безнадійності на море чи до Росії рвонути біля Тельманово/Новоазовська. У будь-якому випадку – перші правильні дії окупантів", — йдеться у повідомленні.

Окремо Петро Андрющенко закликав громадян триматися від них подалі, бо росіяни, а в цьому випадку ще й озброєні, завжди несуть небезпеку. Солдатів, що втекли, слід уникати заради своєї ж безпеки.

Ситуацію з втечею продовжують відстежувати. Радник Маріупольського міського голови пообіцяв поділитися новими подробицями інциденту, як тільки про них стане відомо.

Російська сторона ніяк не прокоментувала інцидент на час публікації матеріалу.

Нагадаємо, 26 травня повідомлялося, що дрони ЗСУ закидали гранатами мінометників РФ настільки, що окупантам довелося тікати з позицій, кинувши зброю. Декількома влучними ударами аеророзвідники позбавили російську армію значної кількості боєприпасів та врятували життя українських солдатів.

25 травня в Міноборони підтвердили перегрупування ПВК "Вагнер" у Бахмуті. Заступниця міністра Ганна Маляр зазначила, що регулярна російська армія починає займати позиції в передмісті міста на Донбасі, замінюючи бійців Євгена Пригожина. ЗСУ продовжують контролювати ділянку в районі "Літак".