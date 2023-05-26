Дрони ЗСУ закидали гранатами мінометників РФ: окупанти втекли, кинувши зброю (відео)

Декількома влучними ударами аеророзвідники позбавили російську армію значної кількості боєприпасів та врятували життя українських солдатів.

Related video

Воїни 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України знищили мінометну позицію росіян за допомогою дрона-бомбардувальника. Вони поділилися роликом у соціальній мережі Facebook.

Російські мінометники обстрілювали українські війська і не давали просунутися, тому група аеророзвідників почала відстежувати їх за допомогою безпілотника та успішно відшукала серед лісу. Помітивши дрон, окупанти кинулися навтьоки, кинувши зброю та боєкомплект.

Оператори 5 ОШБр вирішили не залишати озброєння напризволяще, адже росіяни могли будь-якої миті за ним повернутися і відновити обстріли. Щоб цьому завадити, дрони ЗСУ закидали позицію гранатами, кілька вибухів спричинили детонацію боєприпасів.

Напередодні писали, як дрон-бомбардувальник ЗСУ знищили схованку окупантів із боєприпасами. Оператор скинув гранату, спровокувавши потужний вибух.

На початку травня 108 ОГШБ показала, як оператор дрона врятував лисицю на полі бою. Безпілотник летів бомбардувати російські позиції, але помітив тварину, яка могла випадково постраждати від вибуху.