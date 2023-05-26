"Все тільки починається": ЛСР показав "гру в хованки" з ЗС РФ у Бєлгородській області (відео)

Партизани показали знищення російського БМП-2 та спробу ворожих армійців сховатись у покинутих житлових будинках.

Легіон "Свобода Росії" опублікував перше відеозведення операції у Бєлгородській області. У пості, опублікованому в соцмережах 26 травня, кадри описали як демонстрацію "боягузства та непрофесіоналізму" військ РФ.

"Маючи чисельну перевагу, діючи на знайомій їм території, солдати ЗС РФ панічно ховалися у посадках та під парканами", — підкреслили легіонери.

Як передали партизани, на відео можна побачити знищення ворожого БМП-2 та спробу особового складу мотострілецької роти укритись у покинутих домівках мирних мешканців регіону.

"Вони хотіли пограти у хованки, але наші артилеристи грають краще", — заявили в легіоні.

Бійці показали знищення та пошкодження російської техніки. У пості зазначено, що вона "більше не поїде російськими дорогами руйнувати українські міста".

На оприлюднених кадрах видно переміщення військових та вибухи.

"Все тільки починається. Чекайте", — попередили легіонери.

Нагадаємо, губернатор Курської області Роман Старовойт проінформував про підготовку в країні-агресорці добровольчих організацій для захисту від диверсій. Така ініціатива виникла через прорив у Бєлгородську область бійців РДК та ЛСР.

Нещодавно у мережі оприлюднили кадри невдалих авіаударів російських армійців. Ворог прагнув уразити добровольців РДК, однак атакував порожнє поле.