Інвалідність дружини: чи мобілізують чоловіка та чи має значення група

Юристи, опитані Фокусом, кажуть, що чоловіка, який має дружину з інвалідністю, не можуть призвати, а оформитись на службу він може лише за власним бажанням.

Питання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації закріплено ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Серед інших підстав вказана норма передбачає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи, а також особи, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду", — розповіла Фокусу адвокатка АО "ДІКСІ ЛЕКС" Олена Бірюч.

Вона пояснила: вказані особи під час мобілізацію можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

"Для відстрочки від призову під час мобілізації необхідно звернутися із відповідною заявою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та долучити документи, що підтверджують визначені ст. 23 Закону підстави для відстрочки (медичні документи, а також документи на підтвердження відповідних родинних зв'язків). Слід наголосити, що отримати відстрочку від призову можливо лише до моменту набуття статусу військовослужбовця. Після зарахування до особового складу військової частини можливо подати лише заяву про звільнення з військової служби", — каже Олена Бірюч.

Що стосується групи інвалідності, то, як пояснила адвокатка, у ситуації з дружиною це не має значення.

"Якщо мова йде про відстрочку від призову під час мобілізації у разі наявності статусу особи з інвалідністю у другого з подружжя, то законом не конкретизовано, яка саме група інвалідності має бути встановлена. Відповідно, право на відстрочку у військовозобов'язаного виникає і тоді, коли дружина має статус особи з інвалідністю ІІІ групи", — повідомила Олена Бірюч.

Раніше Фокус писав, чи можуть мобілізувати особу з інвалідністю та яким чином отримати відстрочку за наявності статусу інваліда.