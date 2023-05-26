"Політична проблема": Папа Римський розповів, як бачить кінець війни України з РФ

За словами Папи Римського, світ буде досягнутий лише тоді, коли Україна та Росія зможуть поговорити один з одним.

Деокупація територій України, що тимчасово перебувають під контролем росіян, нібито є "політичною проблемою". Про це заявив Папа Римський Франциск, повідомляє видання Telemundo.

За його словами, зараз влада України нібито "не дуже хоче мирних переговорів з Росією", оскільки наша країна разом із західними союзниками має дуже велику силу.

При цьому понтифік не стверджував, що для досягнення миру Росія має повернути окуповані території України.

"Це (деокупація територій — ред.) політична проблема. Світ буде досягнуто того дня, коли вони (Україна і Росія — ред.) зможуть говорити один з одним — або самі, або через інші", — додав Папа Римський.

Журналіст поставив питання, чи просив президент Володимир Зеленський Папу Римського підтримати українську формулу світу. Папа сказав, що "тон розмови був не таким" і глава української держави попросив "про дуже велику послугу" — спробувати допомогти українським дітям, яких країна-агресор незаконно вивезла до Росії.

30 квітня Папа Римський Франциск заявив про бажання провести зустріч з патріархом Російської православної церкви Кирилом. За словами понтифіка, після початку вторгнення РФ він лише один раз спілкувався з головою РПЦ із відеозв'язку.

До цього, 12 квітня, нагадаємо Франциск закликав світових лідерів вирішувати політичні конфлікти "за допомогою розуму, а не смертоносної зброї".

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила під час брифінгу 1 травня, що Вашингтон поінформований про спроби Ватикану сприяти мирному врегулюванню російсько-української війни.