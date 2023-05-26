"Це буде жахливо": ексголова МЗС ФРН назвав наступ ЗСУ найбільшою битвою з часів Другої світової (відео)

Протистояння ризикує бути дуже масштабним, оскільки, як вважає екскерівник Міністерства закордонних справ Німеччини Зігмар Ґабріель, 30-40 тисяч людей з українського боку візьмуть участь у наступі ЗСУ.

Наступ Збройних сил України (ЗСУ) можна вважати найбільшою битвою в Європі з часів Другої світової війни. Про це заявив на каналі ZDF колишній керівник Міністерства закордонних справ Німеччини Зігмар Ґабріель.

Він зазначив, ще вперше за понад 80 років людство знову повернулося до масштабних бойових дій. З його слів, протистояння ризикує бути дуже масштабним: 30-40 тисяч людей з українського боку проти приблизно такої ж самої кількості військових з Росії.

"Це буде жахливо", – заявив він.

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Колишній керівник німецького МЗС зазначив, що не бачить, як запобігти подальшій ескалації. З його слів, обидві сторони виступають за подальшу війну.

"Україна точно не поступиться", – пояснив Ґабріель.

Він вважає, що нова складова у цій війні полягає у тому, що саме Україна стала сильнішою за Росію та може піти у наступ. Це також означає, що кількість жертв з українського боку зростатиме. На думку Ґабріеля, обидві сторони виснажені, тому спостерігається динаміка на довготривалу конфронтацію.

Нагадаємо, 25 травня в ефірі італійського телеканалу Rai 1 Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України, заявив, що наступ українських сил триває вже кілька днів. Бойові дії розгорнулися на 1,5 тисячі кілометрів уздовж кордону з РФ. З його слів, Київ використовуватиме передану техніку та озброєння для ведення бойових дій на тих територіях, які український народ вважає своїми.

Також під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму Вікторія Нуланд, заступниця держсекретаря США з політичних питань, прокоментувала наступ України на фронті. Вона заявила, що наступ України готувався майже п'ять місяців. З її слів, США допомагають Україні вибудувати безпеку і військову міць так, щоб вони були достатнім стримувальним фактором для Росії, щоб загарбницькі війська РФ в майбутньому не змогла більше почати нову війну проти нашої держави.