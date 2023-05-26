СБУ зазнала втрат: в "Азовсталі" загинули два співробітники спецслужби, — Малюк (відео)

За словами Василя Малюка, одному із співробітників СБУ, який захищав "Азовсталь", вдалося повернутися з полону на Батьківщину.

З початку повномасштабного вторгнення троє співробітників СБУ брали активну участь у захисті "Азовсталі" разом з іншими захисниками. У процесі битв двоє з них загинули, а одній з них удалося згодом повернутися з ворожого полону. Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів в інтерв'ю Дмитру Комарову у спецпроєкті "Рік. За кадром".

"На "Азовсталі" було троє наших співробітників. Двоє з них загинули. Аналізом ДНК ми підтвердили все ж таки залишки нашого загиблого Василя Богуша посмертно. Дякую йому за службу і в черговий раз кажу "Слава героям!", бо разом з Редісом вони захищали "Азовсталь", — сказав Малюк.

Один із співробітників вижив. Пізніше йому вдалося повернутися на Батьківщину з ворожого полону.

"Він пройшов непрості випробування в Москві, у катівнях ворожих ФСБ, у відповідних місцях тримання під вартою, але він усе це витримав", — наголосив керівник СБУ.

Малюк наголосив, що СБУ постійно виконує оперативно-бойові операції у найгарячіших точках війни, від о. Зміїний до Бахмута, додав голова служби.

21 вересня 2022 року, під час обміну полоненими, співробітник СБУ із позивним "Бурий", який брав активну участь у захисті "Азовсталі", зміг повернутися додому.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він служив у 2-му управлінні Головного управління Служби безпеки України (СБУ) у Донецькій та Луганській областях, яке мало базування в Маріуполі. У своїй роботі він займався протидією незаконним збройним формуванням, включаючи так звану ДНР.

Як розповів Малюк, коли ворог пішов штурмом, "Бурий" разом з іншими колегами став на захист рідного міста. Координуючись зі штабом полку "Азов", він продовжив виконувати свою роботу: викривав російські агентурні мережі, коригувальників вогню та зрадників. Завдяки його роботі було отримано важливу інформацію від захоплених у полон загарбників, виявлено місця утримання українських полонених та ідентифіковано особи їх катів.

Пізніше разом із бійцями ЗСУ "Бурий" брав участь у розмінуванні дороги, якою мали вивозити поранених.

Сам "Бурий" у квітні 2022 року був поранений після танкових обстрілів.

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Нагадаємо, 21 квітня стало відомо, що командиру однієї з частин Сил спеціальних операцій Роману Червінському, чиї самовільні дії, за результатами слідства, призвели до ракетного обстрілу ворогом аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області влітку минулого року повідомили про підозру.

Раніше, 19 квітня, у Держбюро розслідувань повідомили, що двох колишніх співробітників СБУ, які зараз працюють на ФСБ, звинувачують у державній зраді — вони допомагають РФ здійснювати кібератаки на українські інформаційні системи.