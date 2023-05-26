Захід не може завадити Ірану постачати зброю Росії, – CNN

Дані відстеження показують, що іранські судна в Каспійському морі, які прямують до Росії, все частіше вимикають транспондери, що свідчить про наміри приховати рух товарів.

Іран продовжує постачати зброю до Російської Федерації, а Захід не може цьому завадити. Про це йдеться в матеріалі CNN за 26 травня.

Через Каспійське море з Тегерана до Москви йде все більше вантажів зі зброєю. Цим маршрутом переміщують безпілотники, кулі і мінометні снаряди, які Росія придбала у іранського режиму для посилення своїх військових зусиль в Україні. Дані відстеження показують, що іранські судна все частіше вимикають транспондери, що свідчить про наміри приховати рух товарів.

Минулого року дані Lloyd's List Intelligence показали, що у вересні зросла кількість "зникнень" у даних відстеження суден у Каспійському морі. Це сталося незабаром після того, як влада США і України заявила, що РФ придбала у Ірану дрони, а незабаром зросла кількість ударів ЗС РФ по критичній інфраструктурі України.

Аналітики кажуть, що західні союзники України не мають достатньо можливостей зупинити такі постачання зброї.

"Немає жодного ризику для іранського експорту в Каспійському морі через прикордонні країни — у них немає можливостей або мотивів перешкоджати таким видам обміну. Це — ідеальне середовище для того, щоб ця торгівля пройшла без протидії", – сказав Мартін Келлі, провідний аналітик з розвідки охоронної компанії EOS Risk Group.

У період від серпня по вересень 2022 року зафіксоване зростання кількості суден у Каспійському морі, які вимкнули дані відстеження.

Резолюція Міжнародної морської організації вимагає, щоб більшість суден мали систему відстеження, яка автоматично надає інформацію про місцеперебування та ідентифікацію іншим суднам і прибережним службам. З міркувань безпеки ці системи автоматичної ідентифікації (AIS) повинні передавати дані в будь-який час, за обмеженими винятками. Але кораблі можуть вимкнути відстеження AIS, тактику, яку можна використовувати, щоб замаскувати частини подорожі, приховати пункти призначення або "зникнути" під час заходу в порт.

Наприкінці 2022 року дані розвідки Lloyd's List Intelligence показують, що спостерігалося зростання "ймовірних темних заходів у порти" до портів Каспійського моря Росії та Ірану.

Використовуючи дані MarineTraffic, постачальника даних про відстеження суден і морської аналітики, CNN виявила 6 суден під прапором Росії та 2 під прапором Ірану, які, на думку аналітиків пов’язані з торгівлею зброєю.

Виявилося кілька закономірностей. Деякі кораблі прямували з іранських портів до Астрахані, хоча не робили офіційного заходу туди. Інші судна, які експерти визнали підозрілими, "вимикалися" на підході до іранського порту Амірабад і російського порту Астрахань.

Супутникове зображення показує судно під прапором РФ у порту Астрахані 2 лютого. Дані відстеження показують, що цей танкер прибув до Астрахані після того, як покинув іранський порт Амірабад на початку січня.

Хоча аналітики кажуть, що важко остаточно встановити, який вантаж перевозять на цих кораблях, за винятком свідчень очевидців або супутникових зображень.

"Існує взаємозв’язок між Росією, яка запитує безпілотники в Ірану, заходами в темні порти в Каспійському морі та збільшенням активності темної AIS", – сказав Мартін Келлі.

Нагадаємо, що 25 травня в Ірані випробували нову балістичну ракету Khorramshahr-4. Базова версія ракети має бойову частину вагою 1500 кг, а максимальна дальність польоту складає 2000 км.

Раніше повідомлялося, що 16 травня США повідомили, що Росія збирається закупити в Ірану додаткові дрони-камікадзе Shahed.