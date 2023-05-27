Сонячна погода на півдні України говорить про початок нової фази активних боїв, — WP

За словами журналістів, погода відіграла значну роль у війні в Україні після вторгнення Росії минулого року. Тепер потепління дає ЗСУ переваги, серед яких найкращий лісовий покрив для маскування військ та техніки.

На південь України прийшла тепла погода, через що посилюється напруга від очікування контрнаступу ЗСУ серед російських військових. Про це пише видання The Washington Post.

Повідомляється, що у Запорізькій області останні кілька тижнів особливо ретельно стежили за погодою. Очікується, що саме цей напрямок стане центром контрнаступу українських сил, які намагатимуться звільнити місто Мелітополь.

Видання пише, що просування на південь у бік Чорного моря дозволить ЗСУ розірвати "сухопутний коридор" між материковою частиною Росії та незаконно анексованим Кримом.

За словами заступника мера Орєхова Світлани Мандрич, така кампанія також відсуне лінію фронту від тих населених пунктів, які зараз перебувають під щоденним обстрілом.

"Ми так давно чуємо про цей контрнаступ. Ми просто сподіваємося, що це станеться і буде успішним", — сказала вона.

За її словами, місто знаходиться за п'ять кілометрів від лінії фронту.

Видання пише, що погода відіграла значну роль у війні в Україні після вторгнення Росії минулого року. Зимові місяці наприкінці 2021 і на початку 2022 року були незвичайно м'якими, через що бруд відтавав раніше, ніж зазвичай. Це призвело до більш раннього "брудного сезону", коли численні російські танки та інша важка техніка застряли на полях або виїжджали на асфальтовану дорогу з твердим покриттям, де вони були легкою мішенню для українських сил.

За словами журналістів, тепер потепління дає й інші переваги, зокрема найкращий лісовий покрив для маскування військ та техніки.

Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі, сказав, що наземні умови, безумовно, є одним із чинників, який Україна враховуватиме при плануванні нових наступальних операцій.

Нагадаємо, що 26 травня Нацгвардія показала підготовку до наступу. Військові відпрацювали різні сценарії дій на українських броньовиках "Козак" та БТР-4, у тому числі штурм ворожих позицій, зачистка окопів та реагування на контакт.

Крім того, у ГУР оцінили ймовірність створення буферної зони у РФ. Події на Білгородщині показують, що путінський режим не цінує життя своїх військових, а й нехтує своїми громадянами, тому буферна зона на території РФ допоможе й українцям, і росіянам.