РФ вдарила по Україні 20 ракетами: у Генштабі поділилися деталями російського терору 26 травня

У ранковому зведенні йдеться, що по Дніпру ЗС РФ випустили 7 ракет із С-300/С-400, а потім ударили по лікарні ракетою "Іскандер".

Минулої доби росіяни завдали по Україні 20 ракетних ударів. По населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей російські окупанти намагалися вдарити 10 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Їх знищили сили ППО України. Про це заявили у Генеральному штабі вранці 27 травня.

У ранковому зведенні також йдеться, що по Дніпру ЗС РФ випустили 7 ракет із С-300/С-400, а потім ударили по лікарні ракетою "Іскандер".

Крім того, як зазначили в Генштабі, дві зенітні керовані ракети, а також авіаційні бомби ЗС РФ потрапили по Авдіївці та селищу Нью-Йорк Донецької області. Росіяни близько 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Повідомляється також, що минулої доби окупанти завдали 68 ударів по Україні за допомогою безпілотників Shahed. Під ударом опинилися міста Мерефа та Ізюм Харківської області.

"На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджень зазнали медичний заклад у місті Дніпро, освітні заклади в Ізюмі та Нью-Йорку, житлові багатоквартирні та приватні будинки", — сказано у зведенні.

Військові зазначили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів з боку росіяни по всій території України залишається високою.

Нагадаємо, що 26 травня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Удар ворожою ракетою зазнав будівлі поліклініки та ветеринарної клініки, після чого почалася пожежа, яка охопила територію в 1 тисячу квадратних кілометрів.

Ближче до вечора п'ятниці обласна прокуратура Дніпропетровської області заявила про те, що внаслідок ракетного удару по медустанові у Дніпрі постраждала 31 особа, з яких двоє маленьких дітей.