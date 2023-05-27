Суперечить Конституції. Клименко хоче карати чоловіків, що виїхали за кордон — чому це незаконно
Голова МВС анонсував новий законопроєкт, що передбачатиме покарання для чоловіків, які незаконно виїхали за кордон. Фокус спитав експертів, в чому ризики потенційної законодавчої ініціативи та чи зможуть нардепи прийняти такий закон, що суперечить Конституції.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтервʼю агенції "РБК-Україна" 25 травня сказав, що в Україні підготують законопроєкт про покарання чоловіків, які незаконно виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Він зазначив, що зараз не передбачено ніяких заходів покарання для тих, хто залишив державу в незаконний спосіб, але планує повернутися додому.
"На сьогодні таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон", — прокоментував Клименко.
Фокус поговорив з Павлом Розенком, віцепрезидентом Товариства Червоного Хреста України й ексміністром соціальної політики, та Дмитром Лазебним, адвокатом юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", про те, чи дійсно в Україні можуть прийняти такий закон, які наслідки він матиме для нас та чому така законодавча ініціатива суперечить Конституції.
"Негативний сигнал для українців"
Павло Розенко впевнений: заява Клименка — негативний сигнал для тих українців, що з тих чи інших причин зараз перебувають за кордоном.
"Це як знак, що українська влада не дуже зацікавлена в їх поверненні, і що вона бачить розвиток країни без певної категорії громадян. Клименко наче каже: "Ви краще не повертайтесь, а залишайтесь там зі своїми дружинами та дітьми. Бо якщо ви сюди приїдете, ми вас покараємо", — коментує експерт.
Він наголошує, що хотів би побачити позицію всієї влади щодо цього питання.
"Я хочу знати, чи це є позицією всієї влади, зокрема президента України, премʼєр-міністра, або це голова МВС просто висловив свою особисту думку?" — уточнює Розенко.
Як підкреслює ексміністр соцполітики, для повоєнної України питання трудових ресурсів буде як ніколи актуальним. Відбудова зруйнованої інфраструктури, будинків, відновлення економіки потребуватиме людей. І у влади, умовно, буде два варіанти в цій ситуації: або зробити все, щоб українці, які виїхали, захотіли повернутись, або залучати мігрантів з інших країн. Залякування чоловіків аж ніяк не сприятиме їх бажанню приїхати до України, зауважує він.
"Такі заяви лише збільшують кількість українців, які захочуть виїхати за кордон й не звʼязувати своє майбутнє з Україною, бо якщо сьогодні чиновники тобі погрожують через це, то завтра будуть вже через інше", — наголошує він.
Розенко також зазначає, що не варто сприймати слова Клименка лише як прості розмови, що не призведуть до реальної законодавчої ініціативи. Експерт запевняє: якщо саме такою буде позиція всієї влади, то парламент цілком може прийняти відповідний закон.
"Закон не має зворотної дії"
Адвокат Дмитро Лазебний своєю чергою зауважує, що у такому вигляді, який наразі обговорюється, закон про покарання чоловіків прийняти не зможуть.
"Якщо розцінювати слова пана Клименка як точне юридичне формулювання, такого закону не приймуть ніколи. Варто згадати, що в нас є 58 стаття Конституції України, яка говорить, що "ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення", — пояснює адвокат.
В статті також зазначається, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
Іншими словами, закон Клименка, навіть якщо і буде прийнятий, то не зможе передбачити покарання для тих чоловіків, які вже виїхали за кордон. Власне, вони й так мають нести адміністративну відповідальність, додає Лазебний: за незаконний перетин або спробу незаконного перетину державного кордону встановлені штрафи у розмірі від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн.
При цьому співрозмовник Фокуса зазначає, що подібна законодавча ініціатива може існувати в якомусь іншому вигляді. Наприклад, чоловіків призовного віку, що виїхали за кордон, можуть зобовʼязати стати на військовий облік у консульських установах з підтвердженням підстав перетину кордону.
"Або ж чоловіки, що повертатимуться до України, платитимуть військовий збір не 1,5%, а більше — 5-15%, припустимо. Тобто варіанти можуть бути різні", — пояснює Лазебний.
Втім, він схиляється до думки, що заява Клименка більше схожа на "лякалку" для чоловіків за кордоном, щоб вони швидше повертались додому, поки такий закон в країні не прийняли.
Що з людьми, які виїжджали з окупованих територій?
Не секрет, що значна кількість мешканців окупованих територій України виїхали за кордон через територію РФ, бо інших шансів вибратись в них не було.
"Це складне питання, яке слід взагалі розглядати окремо. Думаю, що [для влади] буде правильним визнати їх виїзд як законний або запровадити якусь амністію для цієї категорії громадян", — коментує адвокат.
Втім, говорить експерт, тут теж варто відрізняти поняття виїзду і повернення до України. Частина чоловіків, що виїхали за кордон через РФ, так і залишилась за кордоном, так що ініціатива Клименка та майбутній закон може стосуватись і їх так само.
"Це питання залишається — чому вони не повернулись до України під час воєнного стану. Такі моменти до сьогодні не врегульовані. Подивимось, що з цього приводу вирішить законодавець", — резюмує адвокат.
Нагадаємо, на початку квітня Фокус спитав українців, що вони думають про примусове повернення чоловіків із Євросоюзу.