Конфлікт розпалюється: китайський авіаносець "Шаньдун" пройшов через Тайванську протоку

Експерти вважають дії армії Китаю демонстрацією сили та посланням для Тайваню, який нещодавно отримав ракети Stinger від США.

Флотилія Військово-морських сил Китаю на чолі з авіаносцем "Шаньдун" 27 травня пройшла через Тайванську протоку. Про це пише агентство Reuters, посилаючись на міністерство оборони Тайваню.

Близько полудня "Шаньдун" у супроводі ще двох кораблів перетнув Тайванську протоку, дотримуючись середньої лінії, яка є неофіційним кордоном між Китаєм і Тайванем. Тайванські військові стежили за флотилією зі своїх військових суден та літаків, готуючись "реагувати відповідним чином". Армія Китаю не прокоментувала ситуацію на офіційних сторінках соціальних мереж.

Як зазначає видання Global Times, китайські кораблі пройшли через протоку на тлі високої активності бойової техніки навколо Тайваню після передачі останньому переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger із США. За останню добу тайванські військові помітили навколо острова 10 кораблів і 33 літаки армії Китаю, що наблизилися з різних напрямків — набагато більше, ніж зазвичай. При цьому 8 винищувачів перетнули серединну лінію протоки.

Експерти з материкового Китаю заявили, що Тайванська протока є найкоротшим маршрутом для авіаносця, що базується на півдні і прямує на північ або для навчальних місій, або для технічного обслуговування. Однак поява "Шаньдуна" біля кордону може слугувати попередженням для тайванської влади.

У квітні "Шаньдун" брав участь у військових навчаннях Китаю навколо Тайваню, діючи в західній частині Тихого океану. У березні авіаносець пройшов через Тайванську затоку всього за кілька годин до того, як мали відбутися переговори керівників Китаю та США. Китай продовжив воєнні дії у менших масштабах навколо Тайваню після офіційного припинення військових навчань минулого місяця.

У квітні Китай заявив про свої права на Тайвань, який вважає своєю територією. Міністр закордонних справ КНР наголосив, що країна готова відстоювати свою територіальну цілісність.

У травні розвідка США доповіла, що Китай готує силовий сценарій захоплення Тайваню. Глава КНР Сі Цзіньпін закликав своїх військових до підвищеної готовності, хоча поки що намагається уникнути збройного конфлікту та розв'язувати питання мирно.