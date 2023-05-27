Літав над будинками: під Москвою помітили безпілотний летальний апарат (фото)

Росмедіа стверджують, що в небі над містом Серпухов літав переобладнаний під камікадзе цивільний безпілотник Mugin-5, який нібито запустили українські військові.

У місті Серпухов (Московська область, РФ) місцеві жителі помітили над висотними будинками предмет, схожий на безпілотний літальний апарат. Про це в суботу, 27 травня, написало росмедіа Readovka.

Місцеві жителі, які побачили об'єкт, схожий на дрон, який пролітав над будинками, зателефонували до МНС. Російські журналісти не уточнили, чи приїхали рятувальники на виклик.

Зі свого боку саме медіа стверджує, що в небі було помічено нібито український дрон. Журналісти навіть вказали модифікацію. Вони вважають, що над містом Серпухов пролетів переобладнаний під камікадзе цивільний безпілотник Mugin-5.

У ЗМІ зазначили, що за технічними характеристиками дальність польоту дрона становить приблизно 400 кілометрів. Його появу в Московській області пропагандисти пояснили тим, що нібито українським військовим вдалося збільшити дальність польоту БПЛА.

У Московській області в небі над містом Серпухов помітили дрон Фото: Readovka

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 травня, у селищі Майський Бєлгородського району в РФ пролунав вибух. За офіційно непідтвердженою інформацією, внаслідок атаки безпілотника в Майському було пошкоджено адмінбудівлі. Також з'явилася інформація, що у районі Майського помітили ще один безпілотник. Кому він належить – невідомо.

А 25 травня безпілотний літальний апарат скинув вибуховий пристрій на будівлю "Газпрому" у Бєлгородській області РФ. Внаслідок атаки БПЛА було пошкоджено адміністративну будівлю: вибито вікна, посічено фасад та покрівлю.