"Почнуть шукати винних": у ГУР розповіли, які плоди принесе для РФ операція під Бєлгородом

За словами представника відомства Андрія Черняка, цього разу розправа буде жорсткою, оскільки на будівництво засічної межі, яка мала перешкоджати вторгненню Бєлгородську область, із федерального бюджету виділялися мільйони.

Після подій у Бєлгородській області, коли РДК та легіон "Свобода Росії" зайшли в регіон, влада показово шукатиме винних в інциденті та каратиме їх. Таку думку озвучив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк в інтерв'ю "Радіо Свобода", опублікованому 27 травня.

"Вони (політична вертикаль, — ред.) шукатимуть (винних, — ред.) зараз, ну це російська традиція, шукати якихось стрілочників і їх карати. Голови полетять, так. Чи буде результат — невідомо", — сказав Черняк. .

Він пояснив, що у РФ, коли замінюють старих воєначальників на нові кадри, сподіваються, що останні працюватимуть краще. Але практичного результату немає. Тому і новопризначених військових замінюють на нових людей.

Представник ГУР нагадав, що протягом останнього року в РФ вже щонайменше тричі було замінено вищий склад російських окупаційних військ. А після інциденту у Бєлгороді реакція посилиться в рази.

"Почнуть шукати винних. З огляду на те, що в оборонну лінію кордону нещодавно вкладалися мільярди рублів", — підсумував Черняк.

Нагадаємо, 26 травня радник голови ОП України Михайло Подоляк розповів, яку вигоду отримали ЗСУ після атаки партизанами Бєлгорода. Він озвучив чотири вигоди для України після атаки на Бєлгород, яку влаштували бійці РДК та ЛСР.

Своєю чергою колишній депутат Держдуми РФ та російський опозиційний політик Ілля Пономарьов упевнений, що 22 травня згодом стане національним святом у вільній Росії. Він розповів, що на території РФ поширюється партизанський рух.