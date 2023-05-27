На виставці озброєнь вперше показали німецький новітній танк Leopard 2A8 (фото)

Найсучасніший танк матиме найсучасніший активний та динамічний захист, оптику та бронювання 3 покоління.

У Чехії компанія Krauss-Maffei Wegmann показала макет танка Leopard 2A8. Про це повідомляє Army Recognition.

На Міжнародній виставці технологій оборони та безпеки в Брно продемонстрували найсучаснішу версію танка Leopard 2A8. Машина може похизуватися інноваційною багатошаровою бронею 3 покоління. Вона складається зі сталі, вольфраму, пластикового наповнювача та керамічних елементів.

Танк має комплект динамічного захисту, а також найсучасніший комплекс активного захисту EuroTrophy. Останній має перехоплювати на підльоті до машини протитанкові ракети.

Зразок Leopard 2A8

У виданні зазначають, що попри те, що KMW приховує більшу частину специфікацій, Leopard 2A8 ззовні виглядає як значний стрибок у потужності та захисті машини.

"Leopard 2A8 розроблений, щоб забезпечити неперевершену продуктивність на полі бою, одночасно відповідаючи динамічним викликам сучасної війни", — заявив представник німецького виробника.

При цьому відомо, що в основі танка лежить Leopard 2A7+, який також має КАЗ Trophy, його зараз закуповує Угорщина.

Нагадаємо, Чехія розглядає можливість придбати до 70 танків Leopard 2A8. Тривають переговори з Німеччиною.

26 травня в Іспанії заявили про постачання Україні ще 4 танків Leopard 2A4.