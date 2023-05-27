Українські військові просунулись ще на 450 метрів на Бахмутському напрямку, – Череватий

Бійці на своєму шляху знищують десятки окупантів, бронетехніку та артилерію ворога. За словами речника Східного угрупування військ, за добу фіксується значне зниження боєзіткнень, проте обстріли не вщухають.

Сили оборони України продовжують наступальні дії в районі Бахмута. За добу військові змогли просунутися ще на 450 метрів. Про це заявив речник Східного угруповування військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Українські військові на шляху знищили 54 окупантів, ще поранили 84. Окрім цього знищили ворожу техніку: РСЗВ "Град", три гармати, три безпілотники, два склади з боєприпасами та самохідний міномет "Тюльпан".

"Під час наших контрнаступальних дій на деяких позиціях наші підрозділи змогли просунутися на відстань від 350 до 450 м", — заявив Череватий.

Окрім цього речник зазначив, що за добу значно зменшилась кількість бойових зіткнень — від 1 до 3, що набагато менше, ніж було напередодні. Проте вогневе ураження українських позицій не зупиняється, за добу було 465 обстрілів різними видами озброєння, а також 2 авіанальоти.

У вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначається, що на Бахмутському напрямку російські війська вели безуспішні наступальні дії західніше Хромового. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 27 травня також зазначала, що українські військові продовжують тримати околиці Бахмута у південно-західній частині в районі "Літак".

Нагадаємо, 27 травня у британській розвідці заявили, що найманці ПВК "Вагнер" виходять з-під Бахмута, проте ще повоюють.

26 травня 3-я штурмова бригада показала кадри зачистки лісосмуги від ЗС РФ в районі Бахмута.