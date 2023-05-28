Новий рекорд: росіяни запустили 54 іранські дрони-камікадзе "Шахед" по Україні (відео)

Українським військовим вдалося збити майже всі повітряні цілі. У Києві через падіння уламків виникли пожежі — є загиблі та поранені.

Українські військові успішно відбили масовану атаку ворожих дронів у ніч проти 28 травня, збивши 52 "Шахеди" в повітряному просторі країни. Про це у неділю, 28 травня, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗС України.

За інформацією військових, у ніч на 28 травня 2023 року ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного спрямування (Брянська область, РФ) та південного спрямування (Краснодарський край, РФ).

Було зафіксовано рекордну кількість запусків дронів-камікадзе: ворог застосував 54 БПЛА.

Представники ПС ЗСУ зазначили, що цієї ночі російські окупанти направили дрони на військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури України у центральних регіонах країни, враховуючи Київську область.

"Більшість ударних дронів було знищено в зоні відповідальності повітряного командування 'Центр", — сказано в повідомленні.

Також для протидії атаці були залучені сили та засоби Повітряного командування "Південь" та Повітряного командування "Захід" Збройних Сил України, а також протиповітряна оборона інших компонентів оборони країни.

Як розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, маршрути БПЛА цього разу були прокладені не так, як зазвичай.

"Вони намагалися максимально обійти південне ППО. На доказ — вони обходили здебільшого тимчасово окупованими територіями та потім розосереджувалися вже територією України. Проте одне збиття на Миколаївщині у нас таки є", — розповіла Гуменюк.

Нічна атака дронів 28 травня

Вночі 28 травня в більшості областей України було оголошено повітряну тривогу, після чого стало відомо про запуск російськими загарбниками дронів-камікадзе типу Shahed. У регіонах активно діяла протиповітряна оборона Збройних сил України.

Пізніше у Києві на тлі масштабної повітряної тривоги пролунали серії вибухів. Українські військові успішно збивали безпілотні апарати супротивника, які росіяни спрямовували на столицю хвилями.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, протиповітряній обороні вдалося знищити всі безпілотники противника — понад 40 штук, і жоден із них не досяг цілі у місті. Проте внаслідок падіння уламків безпілотних апаратів у деяких районах столиці сталися руйнування та виникли пожежі, а також були зареєстровані жертви та постраждалі.

Так, у Голосіївському районі столиці уламки потрапили до 7-поверхової нежитлової будівлі, одна людина загинула, ще одна отримала поранення — її госпіталізували. Також уламки потрапили на дах одного з торгових центрів, внаслідок чого виникла пожежа. Також повідомлялося про пожежу на одному із будівельних об'єктів. Крім того, пожежа спалахнула на території підприємства, охопивши 700 м.кв, де спалахнули склади готової продукції. Одна людина постраждала.

"Пожежа в Голосіївському районі столиці, що палала після попадання уламків дрона, на площі 700 м.кв, локалізували. Зруйновано будівельні конструкції на загальній площі 1000 м.кв. Рятувальники залучили до ліквідації загоряння нові засоби та технології. Спасибі нашим рятувальникам!" – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також повідомлялося, що в Печерському районі Києва загорівся дах будинку, а в Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

Крім того, як повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, в області є пошкодження інфраструктурного об'єкта внаслідок ворожого удару. За попередніми даними, люди не постраждали.

У Миколаївській ОВА повідомили про успішне знищення одного з іранських дронів над регіоном.

У Харківській області внаслідок авіаударів та мінометного обстрілу загинули двоє людей, ще троє отримали поранення різної тяжкості, повідомив голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, 26 травня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що удар Збройних сил РФ по Дніпру для Кремля є проявом одного з інструментів впливу на війну проти України.

Також нагадаємо, 26 травня ЗС РФ завдали ракетного удару по медустанові у місті Дніпро. Внаслідок атаки загинули та поранені. На місці продовжується ліквідація наслідків та порятунку постраждалих. До цього залучили усі необхідні служби.