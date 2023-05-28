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Вважалися зниклими безвісти: кількість жертв ракетної атаки по Дніпру зросла

Фото: ДСНС | Кількість жертв ракетної атаки по Дніпру зросло до 4-х

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, під завалами виявили тіла ще трьох людей.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру збільшилося до чотирьох людей. Про це у неділю, 28 травня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Відповідно до звіту глави ОВА, експерти підтвердили загибель трьох людей, які раніше вважалися зниклими безвісти. Дослідження фрагментів тіл, знайдених на місці трагедії, підтвердило їх смерть. Серед загиблих були 56-річний лікар, 64-річна співробітниця медичного закладу та 57-річний працівник ветеринарної клініки.

"Загалом та атака забрала життя чотирьох людей... Щирі співчуття рідним", — написав Лисак у своєму Telegram-каналі.

Ракетний удар по Дніпру

26 травня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Удар ворожою ракетою зазнав будівлі поліклініки та ветеринарної клініки, після чого почалася пожежа, яка охопила територію в 1 тисячу квадратних кілометрів.

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Ближче до вечора п'ятниці обласна прокуратура Дніпропетровської області заявила про те, що внаслідок ракетного удару по медустанові у Дніпрі постраждала 31 особа, з яких двоє маленьких дітей.

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27 травня в Генштабі розповіли, що по Дніпру ЗС РФ випустили 7 ракет із С-300/С-400, а потім ударили по лікарні ракетою "Іскандер".