Військкоми в лісах Києва: любителям шашликів вручили повістки (фото)

Українські чоловіки можуть отримати повістки у будь-якому місці. Співробітники ТЦК та поліція на вихідних провели рейд в одному з лісів столиці — тепер на частину відпочивальників чекає можлива служба у ЗСУ.

Співробітники одного з Київських військкоматів вручали відпочивальникам у лісі киянам повістки. Про це повідомило 28 травня у Facebook Дарницьке лісопаркове господарство.

"Ліси міста Києва найбільше страждають від пожеж через велике рекреаційне навантаження та недбалість відпочивальників", — пояснили фахівці.

Військкоми вручали чоловікам повістки для уточнення облікових даних

Лісники, військкоми, поліція та представники Деснянського управління ДСНС проводили інструктаж: розповідали присутнім про адмінпокарання, показували листівки про поведінку в лісі та як поводитися під час знаходження вибухонебезпечних предметів.

Військкоми робили свою роботу — вручали повістки для уточнення облікових даних, зазначили у лісопарковому господарстві.

Фокус раніше писав про продовження воєнного стану в Україні до 18 серпня за рішенням Верховної Ради. Першими під призов потрапляють придатні та обмежено придатні за станом здоров'я віком від 27 до 60 років.

Військовозобов'язані чоловіки можуть отримати повістки в Україні будь-де. Не впливає на це також адреса фактичної реєстрації на військовому обліку.