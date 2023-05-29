Намагався зв'язатися з рідними навіть "на нулі": на Донбасі загинув боєць ЗСУ з позивним "Ворон"

Загиблий військовий був мобілізований лише на початку року і він до кінця залишався вірним військовій присязі на вірність Україні. У Ярослава Козерецького залишилися дві маленькі доньки.

У боях за Україну помер воїн із Чернігівської області із позивним "Ворон". У Ярослава Козерецького залишилися діти, дружина та мати. Про це йдеться на сторінці у Facebook Носівської міської ради 28 травня.

Народився чоловік 13 травня 1990 року у селі Яблунівка Чернігівської області. Після закінчення школи вступив до місцевого технікуму та спробував одразу кілька професій: у бобровицькому РЕМі, на "Укрпошті", а також оператором на заводі "Кока-кола".

На початку цього року потрапив під мобілізацію та вирушив на навчання до Гончарівського навчального центру у складі I танкової бригади.

"26 травня під час виконання бойового завдання, залишаючись вірним військовій присязі на вірність народу України, Ярослав Козерецький загинув поблизу населеного пункту Нескучне, Донецької області", — йдеться у повідомленні.

Про військового всі згадують як про добру, щиру та відкриту людину. У вільну хвилину він постійно дзвонив до рідних, навіть перебуваючи на полі бою.

На Донбасі загинув військовий із позивним "Ворон" Фото: Facebook На Донбасі загинув військовий із позивним "Ворон" Фото: Facebook

Востаннє вийшов на зв'язок за день до загибелі. У нього залишилася мати, дружина, а також дві маленькі дочки.

"Він був для своїх найрідніших сонцем, яке зігрівало і оберігало. Він часто дзвонив по телефону, навіть з нуля. Останній дзвінок був увечері 25 травня. А вже наступного дня був дзвінок від командира роти, який змінив за одну секунду все життя цілої родини", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 травня повідомлялося, що під Бахмутом загинув 19-річний військовий із Волині. Зв'язок з ним було втрачено ще 19 квітня в районі міста Часів Яр. У нього залишилися дружина та маленька дочка.

30 квітня повідомлялося, що на фронті загинув найрезультативніший зенітник України Андрій Лінійчук. Він підписав контракт ще 2020 року і був одним із перших, хто пройшов навчання у Великій Британії і після цього застосував у бою переносний зенітно-ракетний комплекс Martlet — модифікації Starstreak.