Нічний обстріл України: сили ППО знищили 37 ракет і 29 Shahed, — Залужний (фото)

За словами головнокомандувача ЗСУ, запуск ракет Х-101/Х-555 здійснювався з району Каспійського моря. Іранські дрони-камікадзе атакували українські міста з північного та південного напрямків.

Російські окупанти в ніч на 29 травня знову атакували територію України з повітря, випустивши десятки цілей. Українським засобам ППО вдалося ліквідувати більшість із них. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ у своєму Telegram-каналі.

Противник намагався атакувати об'єкти критичної та військової інфраструктури за допомогою крилатих ракет та ударних дронів. Більшість з них вдалося збити, але деякі досягли цілей.

"Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря. З північного і південного напрямків противник атакував іранськими БПЛА Shahed-136/131. Всього — близько 35 ударних дронів", — йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала на всіх зонах відповідальності: "Центр", "Схід", "Південь" та "Захід".

Усього за ніч знищено 67 повітряних цілей, серед яких:

37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

29 ударних безпілотників Shahed-136/131;

1 розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося, що російські окупанти завдали удару по українській столиці за допомогою ракет та іранських дронів-камікадзе. У КМВА зазначили, що це була 15 атака на Київ за останній місяць.

"Цієї ночі знов були дрони — за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed". Практично одночасно з атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків", — йдеться у пресрелізі.

Також повідомлялося, що масована атака була і на Одесу. Унаслідок уламки безпілотника впали на території портової інфраструктури міста. Після цього почалася пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати.