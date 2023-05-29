"Безпілотник ЗСУ" напав на КамАЗ: росЗМІ повідомляють про атаку українських дронів на Брянщині

За інформацією пропагандистів, Сили оборони України нібито півтори години обстрілювали територію Брянської області, а в нальоті на регіон РФ брати участь кілька безпілотників.

У Брянській області в Росії ніч проти 29 травня видалася неспокійною. Російські ЗМІ повідомляють про атаку "українських дронів".

"ЗСУ півтори години обстрілювали Брянську область минулої ночі. Атаки зазнало село Чуровичі Климівського району (11 км від українського кордону). Перший раз безпілотник скинув невстановлену вибухівку о дванадцятій годині ночі. Пошкодження зазнав лише припаркований місцевий КамАЗ. Ближче до першої години ночі другий БПЛА скинув ще один невстановлений боєприпас", — йдеться в повідомленні російського видання "Shot".

Зазначається, що внаслідок атаки дронів ніхто з мирних жителів не постраждав.

Нагадаємо, що 27 травня росЗМІ повідомляли, що на територію Брянської області проникла українська ДРГ. У регіоні оголосили сигнал "Едельвейс", на вулицях нібито тривала стрілянина, а мирні жителі поховалися по підвалах.

Також за даними російських засобів масової інформації 3 дрони здійснили наліт на село Стратива Стародубського району на Брянщині, яке розташоване за 4 кілометри від українського кордону. Два БПЛА по черзі скинули боєприпаси на поле. Пильні брянські прикордонники помітили в небі ще один безпілотник і збили його зі стрілецької зброї. На місці падіння літального апарату виявили заряд від РПГ.