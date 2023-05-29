"Вам начхати на людей": сенатор Грем жорстко відповів на звинувачення Медведєва, — Reuters

Вирвані з контексту слова сенатора Ліндсі Грема в росЗМІ перекрутили, щоб звинуватити США в агресивній політиці. Зі свого боку, американський політик заявив, що він пояснював президентові України суть американської мантри "Живи вільно або помри".

Американський сенатор Ліндсі Грем відкинув російську критику щодо своєї підтримки України, а також звинуватив пропаганду РФ в істеричній реакції на його нібито заяву про те, що смерть росіян – "найвдаліше витрачання грошей США". Про це 29 травня повідомляє агентство Reuters.

Що передувало скандалу з роспропагандою

Раніше, минулої п'ятниці, 26 травня, американський чиновник зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Офіс президента України оприлюднив відео, на якому записано, як Грем приймає подяку Зеленського за військову допомогу, надану Україні США на суму 38 мільярдів доларів.

Тоді Грем повідомив, що ця допомога від Америки є "найкращими грошима, які ми колись витрачали".

"Був час в Америці, коли ми були такими ж, боролися до останнього, ми збиралися бути вільними чи померти", — заявив він під час зустрічі з українським лідером.

Зі свого боку, Володимир Зеленський заявив, що США тепер вільні, і незабаром вільною буде Україна. Грем відповів йому: "А росіяни вмирають", на що український президент доповнив його слова, що це російські військові прийшли на українську територію, і що Україна не веде війну на території Росії.

Реакція Кремля

За інформацією видання, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, а також інші російські чиновники спробували пов'язати дві частини, вирвані з контексту розмови Грема та Зеленського, об'єднавши їх в одну цитату про те, що американська військова допомога Україні пов'язана з радістю від звісток про загибель росіян. .

"Важко уявити більшу ганьбу для країни, ніж мати таких сенаторів", — написав Пєсков.

У той же час, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав 67-річного сенатора США "старим дурнем".

"Старий дурень сенатор Ліндсі Грем сказав, що США ще ніколи так вдало не витрачали гроші, як на вбивства росіян. Даремно він так. У його улюбленій Америці регулярно вбивають не лише звичайних людей, а й витрачають брудні гроші на вбивства сенаторів", — написав Медведєв у своєму телеграмі 28 травня.

Відповідь сенатора Грема

Журналісти видання поставили сенатору США питання, як він може прокоментувати реакцію Росії на свої слова. На що Грем відповів, що "як завжди, російська пропагандистська машина працює".

За його словами, він пояснив президентові України суть американської мантри "Живи вільно чи помри", і "це була хороша інвестиція Сполучених Штатів, щоб допомогти звільнити Україну від російських воєнних злочинців".

Також американський чиновник звернувся до Дмитра Медведєва та закликав його вивести війська РФ для збереження життя своїх людей.

"Пан Медведєв, якщо ви хочете, щоб росіяни перестали помирати в Україні, виведіть війська. Зупиніть вторгнення. Зупиніть військові злочини. Правда в тому, що вам і президенту Володимиру Путіну начхати на російських солдатів", — зазначив сенатор.

Нагадаємо, 9 травня Сполучені Штати Америки виділили Україні черговий – 38-й пакет військової допомоги на суму 1,2 млрд доларів.

Також нагадаємо, що наприкінці квітня військовий експерт Стефан Коршак визнав, що Україна стала головним отримувачем військової допомоги від США. За його словами, зараз Україна отримує від США військову допомогу в чотирнадцять разів більше за Ізраїль, який знаходиться на другому місці.