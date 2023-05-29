Загроза висока: у ЗСУ розповіли, скільки "Калібрів" тримає РФ у морі

Угруповання Чорноморського флоту, за даними командування, налічує шість кораблів, один із яких має на своєму озброєнні крилаті ракети. Ще одне вороже судно знаходиться в Азовському морі.

29 травня Росія зберігає присутність одного ракетоносія у морі. Існує можливість завдання ударів вісьмома крилатими ракетами "Калібр". Про це повідомляє ОК "Південь" на своїй Facebook-сторінці.

"Вранці ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, спорядження якого до 8 "Калібрів", — йдеться у повідомленні.

За даними військових, у Чорному морі знаходиться 6 ворожих кораблів, а в Азовському морі – 1.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк наголошує на тому, що рівень загрози оцінюється як досить високий. Вона також закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

За її словами, незважаючи на те, що у ЗМІ були публікації про можливе використання "Калібрів" під час масованої атаки на Україну 29 травня, застосування цього типу озброєння не підтверджено.

Офіцерка припустила, що виведення ракетоносія може свідчити про те, що "тривога триватиме ще".

Інформація про те, що українська ППО здатна збивати крилаті ракети "Калібр", була підтверджена спікером Повітряних сил ЗСУ Юрієм Ігнатом ще в березні. Проте речник ПС ЗСУ тоді ж згадав, що донедавна "Кинджали" та "Іскандери-М" українська ППО збивати не могла.

Зазначимо, що вночі 29 травня ЗС РФ здійснили масований обстріл України, використовуючи крилаті ракети Х-101/Х-555 та іранські дрони-камікадзе Shahed. Вибухи пролунали у Києві, Львівській, Одеській та Хмельницькій областях.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що під час масованого обстрілу силам ППО вдалося знищити 67 ворожих цілей противника: 37 крилатих ракет, 29 ударних безпілотників та один розвідувальний БПЛА.